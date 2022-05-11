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عبد الله المري يتفقد منصة شرطة دبي
عبد الله المري خلال تفقده المنصة (من المصدر)
12 مايو 2022 03:43

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي، المشاركة في فعاليات «معرض سوق السفر العربي»، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والسيدة منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وعدد من ضباط وموظفي شرطة دبي.
واطلع معالي الفريق المري على الخدمات والتطبيقات الذكية التي تعرضها كل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومبادرة الروح الإيجابية، ولجنة بطاقة إسعاد، من أجل إسعاد زوار إمارة دبي والتيسير عليهم في الحصول على مختلف الخدمات الشرطية بكل سهول ويسر. وأثنى معاليه على جهود فريق العمل المشارك في معرض سوق السفر العربي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة في الفعاليات والمعارض المهمة على مستوى إمارة دبي. 

عبد الله المري
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