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الاقتصادي
مصر.. فك «الارتباط» بين الذهب والدولار
أرشيفية
11 مايو 2022 21:50

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات، حيث سجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً، نحو 1210 جنيهات، فيما سجل عيار 18 نحو 1037 جنيهاً، وعيار 24 نحو 1383 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9680 جنيهاً، وفقاً لمصادر إعلامية.

وأشار عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب المصرية إلى أن هناك فصلاً في الربط بين أسعار الذهب والدولار في مصر، حيث يتم الاعتماد بشكل أساس على قاعدة العرض والطلب، ومع تزايد الطلب مؤخراً على الذهب كمادة إدخار أو للشراء بشكل عام ارتفع السعر بسبب نقص المعروض.

وأضاف المغربي لـ«الاتحاد» أن سعر الذهب في مصر غير مرتبط تماماً بالسوق الموازي الذي لم يعد مؤثراً بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بتحجيم الحصول على الدولار أو سحبها بكميات من البنوك ومحلات الصرافة، الأمر الذي يجعل قاعدة العرض والطلب رئيسة في تحديد سعر الذهب في البلاد.

وأشار المغربي إلى أن سعر الجنيه أمام الدولار هو الآخر ثابت بشكل كبير منذ إعلان رفع سعر الفائدة نهاية شهر مارس الماضي، وبالتالي لا توجد هزة في السوق تؤدي لارتفاع كبير في أسعار الذهب، مع زيادة السعر لجرام عيار 21 لأكثر من 1000 جنيه لأول مرة في التاريخ.

وحسب المغربي أيضا فقد شهدت الأيام الماضية حالة من رواج تجارة الذهب بسبب تجاه أغلب المصريين لبيع المعدن النفيس مستغلين الزيادة الواضحة التي وصلت منذ أيام لنحو 1400 جنيه للجرام عيار 21، خاصة مع استعماله كوسيلة إدخارية في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وزاد المعروض للبيع من الذهب بنسب تتجاوز 50%، وهو ما أرجعه عاملون في القطاع إلى ارتفاع أسعار جرام 21 وهو الأكثر تداولاً، إلى مستوى يتجاوز 1200 جنيه، مقابل نحو 900 جنيه بداية الشهر الماضي. ويعتمد المصريون على الذهب والدولار كوسائل آمنة في أوقات الأزمات، لكن ما يحدث في سوق الصرف دفع عدداً كبيراً منهم إلى التخلص من الدولار خشية من تدخل جديد من قبل البنك المركزي يتسبب في انخفاض العملة الأميركية مقابل الجنيه.

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