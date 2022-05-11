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الاقتصادي
النفط يقفز مع اقتراب حظر الخام الروسي واضطراب إمدادات الغاز
اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي يرفع أسعار النفط
11 مايو 2022 20:51

نيويورك (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة في المئة اليوم الأربعاء بعد تراجعها بنحو عشرة بالمئة في الجلستين السابقتين، مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات مع انخفاض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا بينما يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي.
وتراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع اليوم الأربعاء بعد أن أوقفت كييف استخدام نقطة عبور رئيسية للغاز، وألقت باللوم على تدخل القوات الروسية المحتلة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعطل فيها الصادرات عبر أوكرانيا منذ الحرب.
وبحلول الساعة 15.43 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت 4.59 دولار إلى 107.05 دولار للبرميل.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 104.78 دولار للبرميل، بارتفاع 5.02 دولار.
وقال جيفري هالي، المحلل لدى واندا للسمسرة «أظن أن تعطيلات الغاز في أوكرانيا لها تأثير متزايد بشكل مطرد».
واقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي، وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة. وتأجل التصويت الذي يتعين أن يكون بالإجماع إذ تتمسك المجر بموقفها المعارض للحظر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الأخير، بسبب سحب كميات كبيرة جديدة من الاحتياطيات الاستراتيجية. وتتزايد مخزونات الخام التجارية بعدما اختار البيت الأبيض ضخ النفط بالسوق لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، استمرت أسعار الوقود في الارتفاع مع انخفاض طاقة التكرير وزيادة الطلب على المنتجات في جميع أنحاء العالم- في الوقت الذي تقلصت فيه الصادرات الروسية. وعلى الرغم من زيادة مخزونات الخام، تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع الأخير.
وحصل سعر النفط على دعم كذلك بالتفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن تراجع تضخم تكاليف البضائع عند بوابات المصانع في الصين مع ارتياح المستثمرين لدلائل على تراجع الإصابات المحلية بكوفيد-19 كما تلقى النفط دعما من تعطل إمدادات الغاز الروسي.
وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 بعد أن زادت الحرب الروسية في أوكرانيا المخاوف المتعلقة بالإمدادات، حيث وصل سعر برنت إلى 139 دولارا للبرميل في مارس وهو أعلى مستوياته منذ 2008. وكانت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود احتواء كوفيد-19 ورفع أسعار الفائدة الأميركية وراء تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع. 

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