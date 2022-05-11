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الاقتصادي
ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي
مصفاة نفط في لوس أنجلوس الأميركية
11 مايو 2022 20:32

واشنطن (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات الخام 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو إلى 424.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض بواقع 0.5 مليون برميل. وتراجعت مخزون النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 587 ألف برميل الأسبوع الماضي. وذكرت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للنفط زاد 230 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي. وزاد أيضاً معدل تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 225 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 1.6 مليون برميل. وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، تراجعت 913 ألف برميل في الأسبوع إلى 104 ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.3 مليون برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 632 ألف برميل يومياً.

مخزونات النفط الأميركية
إدارة معلومات الطاقة الأميركية
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