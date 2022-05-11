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الاقتصادي
لاجارد: المركزي الأوروبي يمكن أن يرفع الفائدة في يوليو
كريستين لاجارد
11 مايو 2022 20:01


فرانكفورت (أ ف ب) -قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الأربعاء إن البنك قد يبدأ برفع أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو نظرًا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو. وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي "سينهي أولاً" مشترياته الصافية للأصول "في بداية الربع الثالث"، أي في يوليو، ثم يتم رفع سعر الفائدة للمرة الأولى "في وقت لاحق"، مشيرة إلى أن "ذلك قد يعني فترة أسابيع قليلة فقط". يعتزم البنك المركزي عقد اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 9 يونيو في أمستردام ثم في 21 يوليو في فرانكفورت قبل إجازة الصيف. وأضافت لاجارد "بعد رفع معدل الفائدة الأول، ستكون عملية العودة إلى المسار الطبيعي تدريجية"، ما يشير إلى زيادات أخرى. تتعجل مجموعة "الصقور" داخل البنك المركزي الأوروبي، وهم المؤيدون لسياسة نقدية أكثر صرامة في مواجهة التضخم المرتفع، لبدء دورة رفع أسعار الفائدة. وقال رئيس البنك المركزي الألماني الثلاثاء "بينما يستمر التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع، يجب أن نتحرك"، وأوصى "بمرحلة أولى لتطبيع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي في يوليو". وهو ما دعت إليه إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك في نهاية أبريل. وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7,5% على أساس سنوي في أبريل في منطقة اليورو وفق يوروستات Eurostat وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط والبالغ 2%.

التضخم في منطقة اليورو
البنك المركزي الأوروبي
كريستين لاجارد
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