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الاقتصادي
ارتفاع الذهب مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية
ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية
11 مايو 2022 17:12

لندن (رويترز) - ارتفع الذهب اليوم الأربعاء مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأميركية التي يمكن أن تحدد إلى أي مدى سيرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1851.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11.44 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتصل إلى 1851.50 دولار.
وانخفض الدولار 0.3 بالمئة، لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوى له في عقدين والذي لامسه يوم الاثنين، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها التي سجلتها مؤخرا.
ويتوقع المحللون تراجعا حادا في الارتفاع الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي في أبريل الذي تعلن نتائجه في الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش، إذ يتوقعون انخفاضه إلى 0.2 بالمئة من 1.2 بالمئة في الشهر السابق في حين يتوقعون زيادته على أساس سنوي بنسبة 8.1 بالمئة.
والذهب شديد الحساسية لرفع سعر الفائدة الأميركية في الأمد القصير الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 21.72 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 8.2 بالمئة إلى 59.990 دولار للأوقية. بينما تراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2051.52 دولار للأوقية. 

التضخم الأميركي
السندات الأميركية
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الدولار الأميركي
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