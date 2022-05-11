16 مصنعاً لحلول «بروج» المبتكرة في الرويس

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج أهمية موقع الشركة في الرويس بالنسبة لأعمالها في تطوير وتصنيع مواد بتروكيماوية مبتكرة «البوليمرات»، والتي تستخدم في تصنيع مجموعة من المنتجات يتم استخدامها في الحياة اليومية، موضحاً أن «بروج» لديها بالرويس 16 مصنعاً للبتروكيماويات عالمي المستوى، حيث يتم فيها تصنيع حلول «بروج» المبتكرة.

وقال السويدي لـ «الاتحاد»: إن هذه المصانع تعد جزءاً هاماً من منظومة الرويس الصناعية، وهي قريبة من المصدر الذي تستقبل منه «بروج» المواد الأولية، كما ترتبط بشكل مباشر وسريع مع ميناء خليفة، حيث يتم شحن منتجات الشركة إلى عملائها في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أنه خلال الربع الأول من عام 2022، بدأت «بروج» بنجاح تشغيل وحدتها الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين في الرويس، حيث سيساهم المصنع الجديد في تعزيز إنتاج البولي بروبيلين في دولة الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على حلول التغليف القابلة لإعادة التدوير، وكذلك حلول البنية التحتية وغيرها من الصناعات، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع ستكون كافية لتصنيع أنابيب لشبكات إمدادات المياه تمتد لمسافة تعادل طول 6500 مبنى مثل برج خليفة.

حلول متطورة

وقال السويدي: في الرويس، نقوم بتحويل الغاز الذي توفره شركة أدنوك «كمواد أولية» إلى «حلول» متطورة من البوليمرات التي تستخدمها الشركات المُصنعة محلياً وعالمياً لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات كالأنابيب والكابلات الخاصة بأعمال البناء والتشييد، إضافة إلى أغطية البيوت الزراعية وقطع السيارات الداخلية والخارجية، فضلاً عن كمامات الوجه وبعض معدات الحماية الشخصية الأخرى.

ويقع المقر الرئيسي لشركة بروج في أبوظبي، حيث تتركز منشآتها الإنتاجية في الرويس، كما لديها مركز ابتكار عالمي المستوى في أبوظبي يساهم في تعزيز عملية تطوير المنتجات.وقال السويدي: مع أن أعمالنا تتركز في أبوظبي، إلا أننا نعتبر شركة عالمية، ونقوم في بروج التي تأسست في عام 1998 كشراكة استراتيجية بين شركة أدنوك وشركة بورياليس النمساوية، بتصدير منتجاتنا إلى عملائنا حول العالم، ومن خلال تركيزنا على الابتكار في تطوير حلول تدخل في صناعة تطبيقات مستدامة ومتنوعة، أنشأنا مركزاً للتطبيقات في الصين، كما لدينا مقر رئيسي للأعمال التسويقية في سنغافورة ومكاتب مبيعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف: تقوم بروج بتصنيع منتجاتها وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتطورة والمرخصة مثل Borstar وBorlink والتي تمتلكها وتطورها شركة بورياليس، أحد المساهمين في بروج، وذلك في منطقة الرويس.

تقنيات مبتكرة

وعن دور «بورياليس» في أعمال بروج، قال السويدي: تتمتع بروج بمكانة عالية، حيث يمكننا الاستفادة من المزايا التنافسية لكلا المساهمين: «المواد الأولية» المضمونة على المدى الطويل من أدنوك، واستخدام تقنية Borstar الفريدة من بورياليس في الإنتاج، إضافة إلى الخبرة الفنية والقدرات الابتكارية

وأوضح أن هذه التقنية تعتبر ذات أهمية بالغة في تمكين «بروج» من تصنيع أفضل المنتجات التي تساهم في تعزيز الحياة اليومية.

وأضاف: وفي الوقت نفسه، فإن فريقنا من الخبراء الذي يضم أكثر من 100 موظف في مجال البحث والتطوير في أبوظبي وشنغهاي، بما في ذلك العلماء والباحثون، يعمل عن كثب مع بورياليس في مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، استثمرنا في مجموعة واسعة من شركاء الابتكار، بما في ذلك الجامعات ومراكز البحوث.



منتجات يومية

وأشار السويدي إلى استخدام منتجات «بروج» في العديد من نواحي الحياة اليومية، موضحاً أنه على سبيل المثال فإن الأنابيب التي تنقل المياه والغاز إلى المنازل أو أو أماكن العمل ربما تكون مصنوعة من حلول بروج، كما أنه عندما يتم نقل الطاقة الشمسية بأمان وموثوقية من خلال الكابلات، تساهم بوليمرات بروج في حمايتها من التأثيرات الخارجية، كما تساهم في حماية البنية التحتية.

وأضاف: تعمل حلولنا على تحسين فاعلية ألواح الطاقة الشمسية والقدرة على تحمل تكاليفها، كما أن حلول بروج تجعل التصميمات الخارجية والداخلية للمركبات أخف وزناً وأكثر كفاءة، وبالتالي فهي تساهم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2، كما تدخل أيضاً في تصنيع المنتجات الحيوية اللازمة لقطاع الرعاية الصحية، من عبوات الأدوية إلى المحاقن وأكياس الوريد وغيرها.

وتابع السويدي: قمنا مع عملائنا بتطوير أغطية البيوت الزراعية التي تسهم بشكل كبير في زيادة انتقال الضوء، كما يمكن أن تحسن حجم المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 25%، وبالتالي الحصول على فواكه وخضراوات بأعلى جودة وأكثر اتساقاً من حيث الشكل.

سياسة تسويقية متكاملة

أكد هزيم سلطان السويدي أن لدى بروج سياسة تسويقية فريدة ومتكاملة تضمن لها تلبية احتياجات عملائها.

وأشار إلى وجود 4 عوامل متنوعة ورئيسية لسياسة «بروج» التسويقية، موضحاً أن الشركة تعد في طليعة الشركات الابتكارية وحلولها الجديدة تعكس سياستها نحو تحقيق المستقبل بالاعتماد على البحث والاستدامة، حيث تقدمت بروج حتى الآن بأكثر من 1.000 طلب تسجيل للحصول على براءات اختراع.

وأضاف: تعاوننا مع سلسلة القيمة يعتبر أمراً حيوياً بالنسبة لنجاحنا، فنحن نعمل عن كثب مع عملائنا والمستخدمين النهائيين وأصحاب العلاقة الآخرين لتطوير حلول تلبي كافة احتياجاتهم.

وتابع أن العامل الثالث يتمثل في شبكة مبيعات الشركة المحلية الواسعة، والتي من خلالها تتواجد «بروج» بقوة وبشكل مباشر في الأسواق الرئيسية لتكون أقرب إلى العملاء، حيث تعتبر 85% من مبيعات «بروج» مبيعات مباشرة، وهي بالتالي أعلى من المعدل المتوسط في هذا القطاع، ويدعم ذلك التوزيع الفعال للمنتجات والشبكات اللوجستية.

وقال السويدي: وأخيراً فإننا نوفر لعملائنا دعماً مستمراً وخدمات تقنية متواصلة بتركيز كبير على الخدمات ذات القيمة المضافة، كمساعدتهم في الحصول على الشهادات التنظيمية.