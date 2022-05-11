الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يزيد المخاطر في الاقتصادات الناشئة
مستهلك في متجر للحوم بالبرازيل
11 مايو 2022 16:26

 
لندن (رويترز) - قال تقرير لشركة لاستشارات المخاطر إن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يبدو أنه سيؤجج تصاعداً «حتمياً» في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل. وقالت شركة فيريسك مابلكروفت في تحديث لمراقبتها للمخاطر إن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من 2022. وأضاف التقرير: «فهذه الدول، على عكس الدول منخفضة الدخل، كانت غنية بما يكفي لتقديم الحماية الاجتماعية وقت الجائحة، لكنها تجد صعوبة الآن في مواصلة الإنفاق الاجتماعي المرتفع الحيوي للحفاظ على مستويات معيشة قطاع كبير من سكانها». وأشار واضعو التقرير إلى أن البرازيل الأرجنتين ومصر وتونس وباكستان من الدول التي يتعين مراقبتها كذلك في الأشهر الستة المقبلة، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة. وسرعت حرب روسيا في أوكرانيا وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء التي بلغت مستوى قياسيا في فبراير ومرة أخرى في مارس. وارتفعت أسعار الطاقة كذلك بحدة. وقال التقرير: «مع عدم وجود حل منظور للصراع، ستستمر أزمة تكلفة المعيشة العالمية خلال عام 2023». ويواجه لبنان والسنغال وبنجلادش ضغوطاً مماثلة. ويشير التقرير إلى سريلانكا وكازاخستان باعتبارهما من الدول متوسطة الدخل التي عانت بالفعل من الاضطرابات هذا العام. وأسهم ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في تصعيد التوترات في سريلانكا، في حين أثارت محاولة لرفع الدعم عن الوقود احتجاجات في كازاخستان. وتابع التقرير أن الاضطرابات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي، كما تثني المستثمرين عن التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتابع التقرير: «المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة؛ إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولة منبوذة من جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يحد بدوره من تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية». وأظهر التقرير أن أكثر من 50 بالمئة من نحو 200 دولة شملها المؤشر شهدت تزايداً في الاضطرابات الاجتماعية منذ بدء جائحة كوفيد-19.

أسعار الغذاء العالمية
أسعار النفط
الاقتصادات الناشئة
آخر الأخبار
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
دنيا
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
اليوم 17:26
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول صيني يكشف تفاصيل غير مسبوقة لموجة التفشي
اليوم 17:25
أرشيفية
عربي ودولي
المانيا: «الوضع يسوء» وروسيا تستخدم الطاقة «سلاحاً»
اليوم 17:19
عبدالله بن طوق (وسط) وأحمد بالهول وأحمد البنا خلال الجلسة
الاقتصادي
الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار بين البلدين
اليوم 16:57
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
الرياضي
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
اليوم 16:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©