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الاقتصادي
الذهب يلامس أدنى مستوياته خلال 3 أشهر
الطلب على الذهب يتأثر ببيانات التضخم الأميركي
11 مايو 2022 16:23

 
لندن (رويترز) - لامس الذهب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء، بعدما أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأميركية التي قد تؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي والطلب على المعدن النفيس. وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.46 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير في وقت سابق من الجلسة، إذ قلل الدولار المرتفع نسبياً جاذبية الذهب للمشترين في الخارج. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1836.60 دولار للأوقية. ويتوقع المحللون تراجعاً حاداً في الارتفاع الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي في أبريل الذي تعلن نتائجه في الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش، إذ يتوقعون انخفاضه إلى 0.2 بالمئة من 1.2 بالمئة في الشهر السابق، في حين يتوقعون زيادته على أساس سنوي بنسبة 8.1 بالمئة. والذهب شديد الحساسية لرفع سعر الفائدة الأميركية في المدى القصير الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.48 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 974.56 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2069.97 دولار للأوقية.

الفائدة الأميركية
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البنك المركزي الأميركي
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