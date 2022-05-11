الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها قبل إعلان بيانات أميركية



لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مواصلة مكاسبها، بعدما بلغت أدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع، مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين الأميركية بحثاً عن مؤشرات بخصوص زيادة التضخم. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07.15 بتوقيت جرينتش، وجاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات الصاعدة صباحاً. ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي إلى 0.2 بالمئة في أبريل من 1.2 بالمئة في مارس. وأثار ارتفاع التضخم مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة على نحو سريع وكبير. وبالنسبة للأسهم الفردية قفز سهم ماتش السويدية تسعة بالمئة، بعدما قالت شركة فيليب موريس إنترناشونال المصنعة لسجائر مالبورو: إنها أوصت بعرض نقدي للشركة تبلغ قيمته نحو 161.2 مليار كرونة سويدية (16 مليار دولار). وزاد سهم ألستوم الفرنسية المصنعة للقطارات 4.4 بالمئة، بعد إعلان الشركة أن أرباح التشغيل السنوية فاقت التوقعات. وتراجع سهم باير الألمانية 5.8 بالمئة بعد أن طلبت الإدارة الأميركية من المحكمة العليا عدم نظر دعوى شركة الكيماويات الزراعية والصناعات الدوائية لرفض دعاوى، قدمها عملاء ذكروا أن مبيد راوند أب للأعشاب الضارة الذي تصنعه الشركة يسبب السرطان.