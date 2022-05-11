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الاقتصادي
أسعار النفط تعاود الارتفاع مع اقتراب حظر الخام الروسي
عامل في حقل نفط بروسيا
11 مايو 2022 16:19

 
لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجعها بنحو عشرة بالمئة في الجلستين السابقتين، مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات في حين يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي، ومع توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر نقطة عبور رئيسية في أوكرانيا. واقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي، وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة. وتأجل التصويت الذي يتعين أن يكون بالإجماع إذ تتمسك المجر بموقفها المعارض للحظر. وبحلول الساعة 08.15 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت 2.86 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 105.32 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 102.29 دولار للبرميل، بارتفاع 2.53 دولار سنتا أو 2.5 بالمئة. وتدعم سعر النفط كذلك بالتفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن تراجع تضخم تكاليف البضائع عند بوابات المصانع في الصين، مع ارتياح المستثمرين لدلائل على تراجع الإصابات المحلية بكوفيد-19، كما تلقى النفط دعماً من تعطل إمدادات الغاز الروسي. وارتفعت أسعار النفط في عام 2022، بعد أن أضافت الحرب الروسية في أوكرانيا للمخاوف المتعلقة بالإمدادات، فوصل سعر برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في مارس وهو أعلى مستوياته منذ 2008. وكانت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود احتواء كوفيد-19 ورفع أسعار الفائدة الأميركية وراء تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع.

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