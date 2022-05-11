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المؤشر نيكي الياباني يصعد بمكاسب محدودة
شاشة تعرض الأسهم اليابانية
11 مايو 2022 16:16

 
طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على أسهم الشركات ذات التوقعات القوية، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب بيانات تضخم أميركية في وقت لاحق اليوم. وزاد نيكي 0.18 بالمئة ليغلق عند 26213.64 نقطة بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة. ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل، بحثاً عن مؤشرات على احتمال بدء تراجع التضخم، مع توقعات بأن يسجل زيادة 8.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 8.5 بالمئة في مارس. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.60 بالمئة إلى 1851.15 نقطة متأثراً بتراجع سهم تويوتا موتور 4.43 بالمئة بعد توقعات بهبوط الأرباح. وخلال جلسة التداول حذرت تويوتا من أن الأرباح التشغيلية هذا العام قد تنخفض بنحو 20 بالمئة «بفعل زيادات غير مسبوقة في تكاليف المواد واللوجستيات» على خلفية انخفاض أرباح الربع الرابع 33 بالمئة. ونزل مؤشر قطاع السيارات 3.31 بالمئة. وصعد سهم سوني جروب 2.1 بالمئة بعد إعلان الشركة المصنعة للكاميرات ومعدات السيارات أن أرباحها التشغيلية في الربع الرابع زادت بأكثر من مثليها على أساس سنوي. وارتفع سهم نينتندو المصنعة لألعاب الفيديو 3.25 بالمئة. وصعد 69 سهماً على المؤشر نيكي مقابل تراجع 153 سهماً.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
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