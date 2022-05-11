هبوط مؤشر بورصة الكويت لليوم الرابع على التوالي



الكويت (رويترز) - أغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 2.1 بالمئة، ليصل إلى 9042.98 نقطة وهو الهبوط الرابع له على التوالي. كما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.7 بالمئة والمؤشر العام للسوق 1.9 بالمئة. وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى كامكو إنفست: إن جزءاً من هذا الهبوط هو عمليات تصحيح وجني أرباح بعد الصعود القوي للبورصة في الأسابيع القليلة الماضية وهو «أمر طبيعي وصحي». وأضاف دياب أن جزءاً آخر من هذا الهبوط ناتج عن حالة عدم اليقين التي تجتاح الأسواق العالمية والإقليمية، ومنها السوق الكويتي بسبب رفع أسعار الفائدة عالميا والتوقعات بمزيد من الرفع في المستقبل. وقال دياب إن عدم اليقين أيضاً ناتج عن الإغلاقات التي تتعرض لها الصين بسبب جائحة كورونا وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية، كما أن الصين مستهلك قوي للنفط وهو السلعة الأساسية في الكويت والمنطقة، بالإضافة للتوترات السياسية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. وهبطت أسهم أجيليتي 3.4 بالمئة وبنك الكويت الوطني 0.8 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 2.5 بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية 2.6 بالمئة. كما هبطت أسهم كيبكو والمتكاملة 3.1 بالمئة وبنك الخليج 3.3 بالمئة. وقال دياب إن أساسيات السوق الكويتي، رغم ذلك لازالت قوية بسبب ارتفاع أسعار النفط والوضع القوي للصندوق السيادي للدولة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 300 مليون سهم والقيمة المتداولة 87.3 مليون دينار.