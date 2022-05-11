خطط لتطوير «بوابة الدرعية» السعودية



دبي (وام) - أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية بالمملكة العربية السعودية، عن جملة من البرامج والخطط التطويرية النوعية في إطار استراتيجيتها الشاملة، ضمن مشاركتها في فعاليات سوق السفر العربي 2022 بدبي، حيث تنوعت هذه الخطط لتشمل الجوانب البيئية والثقافية والترفيهية والإبداعية. وأعلنت الهيئة، عن خطتها لتحويل وادي حنيفة، أحد أهم وأكثر الأودية شهرةً في المملكة إلى وجهة طبيعة خلابة، حيث ستتم إعادة تأهيل 2 كيلومترات مربع من بساتين النخيل التي تحتوي على مئات الآلاف من الأشجار من البيئة المحلية، إضافة إلى إنشاء حدائق جديدة وممرات للمشي ومسارات لركوب الدراجات الهوائية، ومناطق ألعاب في الهواء الطلق وأماكن للتنزه، بما يعزز جودة الحياة للسكان المحليين والزوار. ويتميز وادي حنيفة بموقعه الجغرافي، حيث يتواجد على الطرف الغربي من الدرعية التاريخية، مهد انطلاقة الدولة السعودية الأولى، ويقع على مقربة من حي «الطريف» التاريخي المدرج على قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي. ويتألف المخطط الرئيسي لوادي حنيفة، من أربع مناطق تفاعلية: هي منطقة التراث والثقافة وتوجد بالقرب من حي «الطريف»، حيث ينصب الاهتمام هنا على ابتكار مشهد طبيعي يثري تجربة الزائر، ومنطقة وادي ليفينج زون التي على الحافة الغربية لبوابة الدرعية، وتشمل على العديد من التجارب وسط محيط الوادي، مع توافر مجموعة من المساحات الترفيهية، مروراً بمنطقة السياحة البيئية التي تقع إلى الجنوب من بوابة الدرعية، وتضم مركز «براري الدرعية» لحماية الحياة الفطرية ومركز تراث النخيل للبحوث والتطوير، انتهاء بمنطقة الرياضة والأنشطة، حيث تم اختيار المنطقة الجنوبية الغربية لتكون موقعاً للأنشطة الرياضية والمغامرات الشيقة بطابع حضريٍ معاصر. كما جددت هيئة تطوير بوابة الدرعية، تأكيد عزمها على افتتاح «مطل البجيري» الوجهة الجديدة الرئيسية للمطاعم والمقاهي بالدرعية، خلال العام الجاري، حيث يتميز بإطلالات مباشرة على موقع «الطريف التاريخي»، وستكون وجهة المطاعم التي تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع مكاناً ملائماً لنجوم الطهي المحليين لإبراز إبداعاتهم، من خلال منصة لعرض أطباقهم والكشف عن فنون الطهي السعودية للعالم. وأعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، خلال اليوم الثالث لفعاليات «سوق السفر العربي»، عن مركز الدرعية لفنون المستقبل Diriyah Art Futures، أول مركز تعليمي فني في المملكة مخصص للفنون الرقمية. وأطلق المركز كمشروع مشترك بين هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الثقافة، ومن المتوقع افتتاحه العام القادم، إذ تدعو من خلاله مبدعي الفنون الرقمية لتنظيم فعاليات رقمية مشتركة «هاكاثون»، إضافةً إلى تقديم مناهج تعليمية تُدرّس على مدى عام كامل وتتناول السمات والجوانب الرقمية للمشهد الفني. من جانبه، أعرب جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية عن سعادته الغامرة بالمشاركة الفاعلة للهيئة في فعاليات سوق السفر العربي في دبي، وما أعلن خلالها من خطط، داعياً العالم المشارك في المعرض لزيارة الدرعية، في إطار مساهمتها لإنشاء وجهات ذات نمط حياة متميز ومعايير عالمية داخل المملكة.