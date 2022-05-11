25.1 مليون درهم أرباح "ديار للتطوير"

دبي(الاتحاد) ارتفعت أرباح شركة ديار للتطوير بنسبة 67% لتصل إلى 25.1 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر الأولى المنتهية في 31 مارس 2022 مقابل صافي أرباح بقيمة 15.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 161.9 مليون درهم مقارنة بإيرادات بقيمة 149.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": "تأتي نتائج الربع الأول من هذا العام استمراراً للنتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة لاستراتيجية الشركة في تنويع مصادر الإيرادات عبر تعزيز محفظتها من المشاريع العقارية وخدمات إدارة العقارات والمرافق بالإضافة لقطاع الضيافة. ولم تتضمن نتائج الربع الأول أية إيرادات من مشروع ريغاليا، وعلية فإننا نتوقع ارتفاع الإيرادات خلال الفترة القادمة عن طريق التحقق من إيرادات مشروع ريغاليا والذي نجحت الشركة في بيع كافة وحداته بقيمة إجمالية تقارب مليار درهم، حيث أن عمليات البناء في المشروع تحرز تقدمها ملحوظاً وستصل نسبة الإنجاز إلى مستوى يسمح بالتحقق منه."

وعقد مجلس إدارة شركة ديار للتطوير اجتماعه الثاني لهذا العام، حيث تم خلال الاجتماع انتخاب السيد عبدالله علي الهاملي رئيساً للمجلس و سعادة حمد بو عميم نائباً للرئيس وذلك للدورة الحالية للمجلس والتي تستمر لمدة ثلاثة سنوات. كما اعتمد المجلس البيانات المالية المراجعة للربع الأول من هذا العام.

واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على مستجدات تخفيض رأس مال الشركة، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بقضية ليمتلس، حيث أوصى المجلس بـاستمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي حول التسوية الودية.