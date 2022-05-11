147 مليون درهم أرباح"الواحة كابيتال" الربعية

أبوظبي(الاتحاد)

ارتفعت أرباح شركة الواحة كابيتال بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام 2022، بفضل العوائد القوية لوحدة الأسواق العامة بعد الأداء المتميز لـ "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وسجلت الشركة صافي أرباح قدرها 147 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 111 درهم للفترة نفسها من عام 2021.

وسجلت وحدة الأسواق العامة، التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، مكاسب استثمارية ودخلاً من الرسوم بقيمة 224 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. بينما حققت وحدة الاستثمارات الخاصة زيادة في صافي الدخل تعزى بشكل رئيسي إلى مكاسب القيمة العادلة من استثماراتها. واصلت الواحة لاند في الوقت ذاته تحقيق دخل ثابت من أصولها العقارية الصناعية الخفيفة.

وارتفع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 8٪ منذ الربع الأخير ليصل إلى 6.3 مليار درهم إماراتي.

حافظت وحدة الأسواق العامة في "الواحة كابيتال" على صمودها في وجه التقلبات المتزايدة التي شهدتها الأسواق العالمية، مع استمرار صناديق الشركة بتحقيق أداء متميز. وتأثرت أسواق الاستثمار في أدوات الائتمان والأسهم باضطرابات سلسلة التوريد المستمرة و تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تفاقم التضخم العالمي وزيادة توقعات تشديد السياسة النقدية.

ورغم كل العوامل المذكورة، فقد حقق "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عائداً بنسبة 8.2٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة بنسبة 5.5٪ خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ليصل عائده التراكمي منذ إطلاقه في عام 2014 إلى 265.6% مقابل العائد الذي حققه المؤشر المرجعي "ستاندرد آند بورز" المركّب للأسواق العربية والبالغ 88.4%.

من جانبه حقق "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" عائداً قدره -1.1٪ في الربع الأول من 2022، مقارنة بأداء مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الشركات بالأسواق الناشئة في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذي بلغ عائده -22.8٪. وجاء هذا الأداء المتميز مدعوماً بالاستراتيجية الدفاعية التي اعتمدها فريق وحدة الأسواق العامة اعتباراً من بداية عام 2022، مما قلل من تأثر الصندوق باضطرابات السوق المتوقعة. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 170.5٪ منذ إطلاقه في عام 2012، مقابل 41.2٪ للمؤشر المرجعي.

أما "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، فقد حقق عائداً بنسبة -0.3٪ في الربع الأول من 2022، مقارنة مع العائد الذي حققه المؤشر المرجعي "داو جونز للصكوك" خلال الفترة ذاتها والبالغ -4.76٪. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 56.9٪ منذ إطلاقه في أغسطس 2020 مقابل عوائد المؤشر المرجعي البالغة 2.3%.

أبرز إنجازات وحدة الاستثمارات الخاصة

مع تعيين فريق جديد بقيادة هاشم الدباس كرئيس تنفيذي للاستثمارات، عملت وحدة الاستثمارات الخاصة على زيادة المبالغ المرصودة لتنفيذ استراتيجية محفظة الفرص العالمية خلال الربع الأول من العام - ليصل إجمالي رأس المال المخصص للاستثمار إلى 434 مليون درهم إماراتي حتى تاريخه. وتتميز هذه المحفظة بنهجها العالمي المرن القائم على اقتناص الفرص وتستهدف الاستثمار في مجال الأصول البديلة بهدف تحقيق عوائد مرتفعة معدلة حسب المخاطر.

وسجلت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي أرباح قدره 30 مليون درهم في الربع الأول، مقابل 7 ملايين درهم إماراتي للفترة ذاتها من العام الماضي.