القمة العالمية لصناعة الطيران تعقد في أبوظبي الشهر الحالي



أبوظبي(الاتحاد) أعلنت القمة العالمية لصناعة الطيران التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار في قصر الإمارات في أبوظبي خلال الفترة بين 24 و 26 مايو 2022، عن عودة برنامج قادة الجيل القادم بهدف تطوير قدرات ومهارات القوى العاملة المستقبلية بما يتوافق مع نمو قطاع الطيران والفضاء للنمو في المستقبل.

وجرى إطلاق البرنامج استجابة لما يشهده العالم من نقص متزايد في الكفاءات والخبرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، الأمر الذي يتطلب العمل على تطوير الخبرات في هذه المجالات الحيوية وردم الفجوة التي من شأنها أن تعيق تطور ونمو قطاعات وصناعات عدة، بما فيها قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، ما لم تتعاون الحكومات والشركات معاً لمعالجة هذه المشكلة.

ويُعدّ برنامج قادة الجيل القادم من البرامج الموجهة لتمكين القدرات وتنمية مهارات الطلبة والخريجين والمهنيين الشباب. وسيمتد البرنامج على مدار الأيام الثلاثة للقمة، وسيشمل منتديات حوارية وفرص للتواصل وبناء العلاقات وأنشطة لتقديم الإرشاد والتوجيه وورش عمل وإقامة معارض للجامعات. وصُمم البرنامج لتعزيز قدرات أصحاب المصلحة على تقديم المساعدة في تطوير المهارات في قطاع الطيران وأن يكون بمثابة منصة لتسليط الضوء على الشباب المتميزين أمام أصحاب العمل المحتملين بهدف مساعدتهم على تطوير مسيرتهم المهنية.

وستركز إحدى جلسات البرنامج والتي تُقام تحت عنوان "الوجه الجديد للتصنيع"، على قدرات وإمكانات قطاع الطيران لناحية استقطاب المواهب على نحو أكثر فاعلية. وستناقش إحدى الندوات ما إذا كانت الأنشطة الترويجية تساعد على تطوير المنتجات ذات الصلة وعمليات التصنيع، وما إذا كانت تقنيات صناعة النماذج الأولية الافتراضية والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات تمثل العنوان الجديد لعمليات التصنيع، وذلك لتعزيز استقطاب المواهب. وتشمل قائمة المتحدثين كل من هالة الزرقاني، مديرة مشاريع في مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية، ونورة البريكي، مديرة الإنتاج في شركة ستراتا للتصنيع، وفاطمة علي الهاجري، نائبة رئيس المنتجات وهندسة الحلول في شركة الياه سات.و قالت هالة الزرقاني، كبيرة المهندسين في مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية: "تحتاج الأجيال المقبلة إلى مجموعة من المهارات المناسبة حتى تتمكن من مواكبة التنافسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي الذي بات يعتمد على التقنيات المتطورة اعتماداً كبيراً. واستقبل مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية في أبوظبي أكثر من 100 طالب إماراتي من أصحاب المهارات، حيث تلقوا تدريباً متخصصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في إطار مشاريع فضائية ودفاعية حقيقية. وبدعم من شركائنا، نهدف إلى تعزيز استقطابنا للمزيد من المهندسين والعلماء الشباب وإعدادهم للعمل وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم في صناعات الدفاع والأمن القومي لدولة الإمارات".ومن جانبه، قال تيموثي هاوز، العضو المنتدب لشركة تارسوس الشرق الأوسط: "يعود برنامج قادة الجيل القادم هذا العام مع المزيد من التركيز على تطوير مهارات القوى العاملة المستقبلية لتواكب احتياجات قطاعات الفضاء والطيران. كما يسعدنا أن العديد من المتخصصين في هذه المجالات سيوظفون خبراتهم في قيادة المناقشات نحو إيجاد الحلول، والمشاركة في الأنشطة المختلفة مثل الجلسات الإرشادية وورش العمل لمساعدة الطلبة والخريجين والمهنيين الشباب في دخول هذه القطاعات. ونأمل من خلال هذا البرنامج أن نساهم في ردم هذه الفجوة من المهارات وضمان كفاءة واستدامة هذه القطاعات في المستقبل".وسيقدم برنامج قادة الجيل القادم بالشراكة مع المجلس الاستشاري لجيل الفضاء وبدعم من شركة سافران، منصة إرشادية للطلبة والمهنيين الشباب للحصول على التوجيه العمل من قادة القطاع حول كيفية بدء مسيرتهم المهنية أو تطويرها.وسيقام أيضاً ندوات للقادة وفعاليات للتواصل بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي في دبي والإمارات الشمالية، حيث سيجتمع المديرين التنفيذيين القياديين لمناقشة فوائد العمل في قطاع الطيران. وسيتبع المناقشة جلسة لطرح الأسئلة وفرصة للتواصل وبناء العلاقات.وتمتد القمة على مدار ثلاثة أيام ضمن جدول أعمال حافل بالمناقشات والمحاضرات حول قطاعات الدفاع والطيران والفضاء. وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل القمة لعام 2022 أنشطة جديدة، مثل ورش عمل للشركات الناشئة تنظمها شركة Aerospace Xelerated ، وجلسات حول الدور الرائد الذي تساهم به التكنولوجيا في تطوير قطاع الطيران.