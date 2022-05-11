2.56 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي بنمو 218%

أبوظبي(الاتحاد) استقبل مطار أبوظبي الدولي 2.56 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الذي سُجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ويعود ذلك لقيام المطار بزيادة عدد الرحلات والوجهات، بالإضافة إلى إطلاق عدداً من الخدمات الجديدة، بحسب شركة مطارات أبوظبي.

وأشارت بيانات الربع الأول إلى أن عدد المسافرين الذين قُدمت لهم خدمات عبر المطار بلغ 2,563,297 مسافراً مقارنة ب 807,310 مسافر في الربع الأول من عام 2021، ما يُعد زيادة قدرها 218% نتجت عن تخفيف قيود السفر المرتبطة بكوفيد 19 في جميع أنحاء العالم وإعادة فتح أسواق الطيران الجوي. كما سجل المطار 22,689 رحلة خلال الربع الأول مقابل 16,351 رحلة في عام 2021 مُحققاً زيادة كبيرة بنسبة 38.8%.

و قال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تعكس نتائج الربع الأول استمرار تعافي حركة السفر التي شهدناها في الربع الأخير من عام 2021، والتي اقترنت بتخفيف قيود السفر، وإعادة فتح الأسواق، وقيام شركات الطيران برفع قدرتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتنامي». وأضاف الهاشمي:«لا شك أن تطورات مثل تخفيف القيود المفروضة على السفر من وإلى الهند، وإعادة حركة السفر لأستراليا وسنغافورة، وإلغاء إلزامية فحص PCR للقادمين إلى أبوظبي، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة حركة المسافرين.» ونتيجة لذلك، رحّب مطار أبوظبي الدولي بزيادة العمليات التشغيلية لعدد من شركات الطيران المحلية، والتي تضمنت الاتحاد للطيران، ويز إير أبوظبي، والعربية للطيران أبوظبي. بالإضافة إلى قيام المطار بإطلاق 10 وجهات جديدة، فضلاً عن إدخال خطوط طيران جديدة تضمنت «غو فيرست» و«بيغاسوس للطيران». كما تضاعفت نسبة إشغال المقاعد على الرحلات الجوية حيث بلغ متوسطها 70% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقابل 35% خلال نفس الفترة من عام 2021.

يُذكر أن مطار أبوظبي الدولي يوفر الآن رحلات إلى 99 وجهة حول العالم، على متن 26 شركة طيران، مقارنة ب 81 وجهة عبر 18 شركة طيران خلال الربع الأول من عام 2021.

وبحسب البيانات، تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الأول هي الهند (515,927)، وباكستان (253,874)، والمملكة المتحدة (170,620)، والمملكة العربية السعودية (137,582)، ومصر (127,009). في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً خلال الربع الأول هي لندن (123,055)، ودلهي (103,472)، وإسلام أباد (101,476) وكوتشي (90,022)، ودكا (89,272).وواصل العملاء تقديم تقييم مرتفع لمستويات الخدمة في مطار أبوظبي الدولي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وفقاً لعدد من مؤشرات مجلس المطارات الدولي، بما في ذلك مؤشر نظافة المطار (98.4%)، ومؤشر الشعور بالأمان (98.2%)، ومؤشر السعادة (96.4%)، ومؤشر صحة الركاب وسلامتهم (97.4%). كما جاء تقرير مجلس المطارات الدولي مشيراً لحصول مطار أبوظبي الدولي على نسبة 91.8%* في المؤشر الإجمالي لمدى رضا العملاء. كما حصل مطار أبوظبي الدولي على اعتماد المجلس الدولي للمطارات للعام الثاني على التوالي الخاص بمعايير الصحة في المطارات، وذلك تقديراً لجهوده المستمرة لتعزيز تدابيره الخاصة بالصحة والسلامة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.كما حققت خدمة الأمتعة خلال الربع الأول تميزاً لافتاً للأنظار حيث تمت معالجة ما مجموعه 1,737,290 حقيبة من خلال نظام الأمتعة بالمطار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 99.8% معدل نجاح التسليم.