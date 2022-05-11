2.84 مليار درهم أرباح «ألفا ظبي»

أبوظبي(الاتحاد) حققت شركة ألفا ظبي القابضة 2.84 مليار درهم أرباحا صافية خلال الربع الزول من العام الحالي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 8.17 مليار درهم للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 700٪، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة للشركة في قطاع الرعاية الصحية، الذي لا يزال يشهد طلباً قوياً، والاستثمارات العقارية وأعمال البناء والتشييد والأعمال الصناعية، والتي لا تزال تقود نمو الشركة.

وضمن خططها الرامية إلى تحقيق النمو والتوسع، واصلت ألفا ظبي توسيع نطاق محفظتها الكبيرة من خلال عمليات استحواذ واستثمارات بارزة بلغت قيمتها الإجمالية 5.21 مليار درهم إماراتي، والتي ساهمت في نمو الموجودات خلال الربع الأول 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة الموجودات 52.56 مليار درهم إماراتي، مقارنة ب 47.35 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2021.



وشملت الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية الرئيسية التي أجرتها الشركة خلال الربع الأول 2022 الاستحواذ على 75٪ من «دبليو سولار»، التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يُعزز مكانة الشركة والتزامها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما قامت ألفا ظبي بعمليتي استحواذ لتعزيز محفظتها في قطاع الرعاية الصحية، والتي تواصل تحقيق أداء قوي فيها، باستحواذها على حصة بنسبة 70.8٪ من مجموعة ياس كلينك وحصة بنسبة 70.8٪ من شركة طموح للرعاية الصحية. وتوسعت الشركة في محفظتها بشكل أكبر بعد أن استثمرت مبلغ 847 مليون درهم في مشروع مشترك لتأسيس منصّة مصرفية رقمية جديدة تحت اسم «وي-أو» (Wio).



هذا وقد حافظت الشركة على مركز مالي قوي ذو مستوى سيولة جيد، ويتضمن المركز المالي رصيد نقدي يقارب 5.81 مليار درهم إماراتي، ستعمل الشركة من خلاله على دعم وتنفيذ خططها التوسعية على صعيدي القطاعات والمناطق الجغرافية. واستطاعت ألفا ظبي تعزيز مكانتها في السوق بما يساهم في تحقيق تطلعاتها الإستراتيجية والمالية وطموحات النمو الخاصة بها خلال عام 2022 وما بعده بفضل محفظة أعمالها واستثماراتها المتنوعة، فضلاً عن أدائها المالي القوي، والركائز القوية لميزانيتها العمومية، ورأس المال المتاح للاستثمار.

و قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي القابضة»: «تواصل ألفا ظبي تحقيق أداء قوي ونتائج قياسية خلال الربع الأول 2022، ما يعكس الزخم المتنامي والمسار التحولي الناجح لأعمالنا. لم نكتفِ بتحقيق نتائج مالية ممتازة فحسب، بل نجحنا أيضاً في تنويع استثماراتنا وتعزيز نطاقها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الإستراتيجية. نتطلع بنظرة تفاؤلية نحو المستقبل، إذ نسعى إلى تعزيز نمونا من خلال التوظيف الفعّال لرأس المال في الاستثمارات الإستراتيجية، بما في ذلك زيادة عمليات الاستحواذ ودمج الأعمال في قطاعاتنا الرئيسية والمستهدفة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية بما يحقق المزيد من القيمة لمساهمينا»