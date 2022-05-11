أبل توقف أحد منتجاتها بعد 20 عاماً من إطلاقه

قررت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل وقف إنتاج مشغل الموسيقى آيبود بعد 20 عاما من طرحه، في إطار اتجاه الشركة الأميركية إلى دمج خدمتها الموسيقية في

مختلف منتجات آبل.

في الوقت نفسه ستواصل آبل بيع جهاز آيبود الذي غير طريقة البحث عن الموسيقى والاستماع إليها وتبادلها، حتى نفاد المخزون منها. ويمكن شراء الجهاز حاليا من خلال موقع آبل دوت كوم على الإنترنت ومتاجر آبل ستور وموزعي آبل المعتمدين.

وأشارت آبل إلى أن خدمات بث الموسيقى متاحة حاليا على أجهزة آيفون وآبل ووتش وأيربودز وهوم بود وميني آيباد وآبل تي.في وماك. وتتيح هذه المنتجات حاليا أكثر من 90 مليون أغنية وأكثر من 30 ألف قائمة استماع عبر آبل ميوزيك.

يذكر أن آبل طرحت جهاز آيبود لأول مرة في 23 أكتوبر 2001، حيث كان أول مشغل لملفات إم.بي3 قادر على تشغيل 1000 أغنية مع بطارية تستطيع العمل لمدة 10 ساعات ووزنه 5ر6 أوقية.

ومنذ طرحه لأول مرة قبل 20 عاما تقريبا، ساعد آيبود ملايين المستخدمين في سماع أغانيهم المفضلة في أي مكان.