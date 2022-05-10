بدء الاكتتاب في الطرح الأولي العام لشركة «أي دي سي» 12 مايو

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة «أي دي سي» ADC Acquisition Corporation PJSC»، أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج «SPAC» في دولة الإمارات، بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي اعتباراً من 12 مايو، وحتى 19 مايو 2022.

وسيتم طرح أسهم الشركة للمستثمرين الأفراد وكبار المستثمرين المؤهلين عبر عملية اكتتاب عام في دولة الإمارات، مع إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتعتزم شركة «ADC» جمع رأسمال قدره 367 مليون درهم من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر عرض يبلغ 10.00 دراهم للسهم الواحد.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ«القابضة» (ADQ)، ورئيس مجلس إدارة شركة «ADC»: «تلتزم القابضة بتوسيع نطاق أسواق رأس المال في إمارة أبوظبي عبر إتاحة الفرص أمام الشركات الخّاصة للاستفادة من منصّتها الاستثمارية الفريدة ويهدف تأسيس شركة ADC إلى دعم تحقيق هذه الغاية، كما تسعدنا مشاركة المستثمرين من الأفراد والمؤسّسات من دولة الإمارات في هذه الاستراتيجية، سعياً للمساهمة في دعم إمكانات النمو بالدولة على المدى البعيد».

من جانبه، قال سيّد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «ADC»: «مع الاكتتاب العام المقبل في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADX، ستصبح ADC أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج، ويتم إدراجها من مقرها في الدّولة، وهو الأمر الذي يسهل وصولاً أسرع إلى رأس المال والخبرات التشغيلية، ويؤدي إلى خفض الرسوم، وتحقيق مزيد من الشفافية، ويتيح أمام المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة فرصة للاستفادة من مساحة جديدة تتميز بالديناميكية العالية، وسرعة النمو على صعيد أسواق رأس المال في دولة الإمارات».

وتستهدف «ADC» الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو التي تدير عملياتها الرئيسة فيها. وتخضع عملية الإدراج لشروط السوق والموافقات المتعارف عليها.