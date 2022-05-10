أحمد بن سعيد: الأداء المالي لطيران الإمارات ممتاز ومربح

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات نجحت في استعادة 75% من الحركة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، معرباً عن أمله في أن تتمكن الناقلة من الوصول إلى نسبة 100% بنهاية العام الجاري.

وقال سموه إن مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية التي بدأت في شهر أبريل الماضي وحتى اليوم، ممتازة ومربحة، متوقعاً أن تبدأ طيران الإمارات في نهاية السنة المالية الجارية في سداد الدعم الذي تلقته من حكومة دبي خلال جائحة كوفيد-19 وأن يتم ذلك على مراحل مع استمرار تعافي حركة السفر دولياً.

ولفت سموه خلال لقاء مع ممثلي الصحف المحلية في جناح طيران الإمارات، على هامش معرض سوق السفر العربي، إلى أن الحضور العالمي الواسع في معرض سوق السفر العربي 2022 والرواج الذي يشهده المعرض منذ انطلاقه، يعكس الدور المحوري والمؤثر لدبي في تعزيز تعافي حركة السفر والسياحة العالمية بفعاليات تجمع صُنّاع القرار القطاع في المنطقة والعالم، تمهيداً لاستعادة الصناعة العالمية عافيتها في أعقاب التحدي الذي واجهته على مدار العامين الماضيين.

وأضاف سمو أن الفترة الماضية شهدت عودة تدريجية للحركة إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أن نجاح طيران الإمارات في استعادة 75% من الحركة مقارنة بالمعدلات ما قبل الجائحة ونأمل أن نصل إلى 100% بنهاية العام الجاري 2022، موضحاً أن مؤشرات الحجوزات المقبلة خلال الصيف ممتازة، في ظل تعطش حركة السفر.

قال سموه أن المفاوضات دائماً مستمرة مع الشركات المصنعة من ايرباص وبوينج، فيما يتعلق بطلبيات الشركة، لافتاً إلى أن عملية التأخير في الاستلام جاءت من المصنعين بسبب الظروف التي واجهها قطاع الطيران، مشير إلى أن طيران الامارات نجحت في اعادة اسطولها بشكل تدريجي للخدمة وانه يتم حالية اعادة طائرات A380الى الخدمة بحسب الحاجة على كل وجه ، معرباً عن أمله أن يتم إعادة كامل الأسطول مع نهاية العام الجاري لاسيما في ظل ارتفاع الطلب على السفر الذي نشهده خلال الفترة الحالية.