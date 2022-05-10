الفجيرة عاصمة الإعلام السياحي العربي لعام 2022

دبي (الاتحاد)

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي، اختيار إمارة الفجيرة عاصمة للإعلام السياحي العربي لعام 2022، كأول مدينة عربية تحظى بهذا اللقب، وذلك خلال استضافة جناح الإمارة في سوق السفر العربي، لحفل جوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي، بحضور عددٍ كبير من وزراء السياحة ورؤساء هيئات التنشيط السياحي في الدول العربية.

وحصدت جريدة الاتحاد جائزة أفضل تقرير سياحي، قدمه الزميل مصطفى عبد العظيم، بعنوان «فنادق الإمارات.. انتعاش على إيقاع إكسبو» ضمن جوائز المركز لدورة عام 2021.

وتصدرت كل من السعودية والإمارات ومصر والكويت وسلطنة عمان الدول الفائزة بالجوائز بمختلف فئاتها لعام 2021.

وقام بتكريم الفائزين نايف الفايز، وزير السياحة والآثار في الأردن، والدكتور أحمد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، والدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية.

وفاز بشخصية العام السياحية خالد العناني، وزير السياحة والآثار في مصر، فيما نال لقب الشخصية القيادية في القطاع السياحي صالح العتيبي، وكيل وزارة الإعلام الكويتية لقطاع السياحة، بينما فاز بشخصية رجل التراث والآثار العربي عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، وذهبت جائزة سفير السياحة العربية إلى صالح المخدوم من الإمارات.

وحازت شركة «المطار» للفنادق والطيران بالسعودية على جائزتي أفضل حملة تسويقية لعام 2021، وأفضل شركة عربية في قطاع السياحة والسفر، فيما فاز بلقب أفضل حملة ترويجية سياحية حكومية عربية، هيئة السياحة السعودية عن حملة «روح السعودية»، وذهبت جائزة افضل مدينة سياحية عربية إلى مدينة «العلمين» بمصر.

وذهبت جائزة القيادة العربية للهيئات الأجنبية إلى مصطفى محمد بفندق الريتز كارلتون بأبوظبي، أما موقع «بوابة السائح العربي» فنال لقب أفضل موقع إلكتروني يهتم بالسياحة العربية.

وتستهدف جوائز «أوسكار الإعلام السياحي العربي» دعم الحركة السياحية في الدول العربية وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة أو التي تحقق تطوراً ملحوظاً في مجال خدمات السياحة وجذب السائحين إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.