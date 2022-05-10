%77 معدل إشغال مقاعد الاتحاد للطيران خلال الربع الأول

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، إن معدل إشغال المقاعد على رحلات الناقلة ارتفع بشكل كبير خلال الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 77%، متوقعاً أن تسجل الشركة أداءً يفوق التوقعات خلال العام الجاري.

وأوضح البلوكي أن معدل إشغال المقاعد المتوقع لهذا العام مرشح للارتفاع إلى 75% مقارنة مع معدل العام 2021 البالغ نحو 52.9%، الأمر الذي يعكس مدى تسارع وتيرة التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، والعودة إلى المستويات التشغيلية التي كانت عليها الشركة قبل الجائحة.

وتوقع البلوكي أن يشكل عام 2022 مرحلة مهمة في مسار التعافي التشغيلي، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي برزت بوضوح خلال الأشهر الماضية والطفرة الكبيرة المتوقعة في الطلب على السفر خلال موسم الصيف، خاصة بعد رفع قيود السفر وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالجائحة، في معظم دول العالم، مرجحاً أن يتجاوز الأداء هذا العام المؤشرات المستهدفة بنسبة تزيد عن 30% على الأقل.

وأوضح أن في ضوء مؤشرات الطلب وحجوزات السفر خلال موسم صيف 2022، والذي يتوقع أن يشهد ذروة سفر استثنائية، فإنه من المرجح أن يرتفع معدل إشغال المقاعد إلى نحو 85% على رحلات العديد من الوجهات، مشيراً إلى أن رغبة الناس في السفر باتت تتزايد بقوة خلال العطلات الطويلة، حيث برز ذلك خلال عطلة عيد الفطر المبارك الذي شهدت مبيعات الناقلة بمجرد الإعلان عنها مباشرة في ختام شهر رمضان، زيادة بنسبة 30%.

وأضاف أن الطلب المتزايد على السفر شجعنا على إطلاق رحلات موسمية إلى وجهات جديدة للاستفادة من ذروة الطلب خلال فصلي الصيف والشتاء، والتي تضمّ رحلات إلى زنجبار ومالقا وميكونوس وسانتوريني ونيس.

68 طائرة قيد التشغيل

وأشار إلى أن الاتحاد للطيران تشغل حالياً 68 طائرة من بينها 5 طائرات شحن، وتطير إلى نحو 67 وجهة حول العالم مقارنة مع نحو 78 وجهة قبل الجائحة، لافتاً إلى استئناف الناقلة خدماتها بشكل كامل إلى العديد من الوجهات الرئيسية مثل نيويورك ولندن وباريس وأمستردام، وغيرها من الأسواق المهمة، لافتاً إلى أن استمرار التوسع في الشبكة والأسطول، صاحبة توسع مماثل في التوظيف، حيث قامت الشركة بتوظيف أكثر من 1000 موظف من أطقم الضيافة خلال الفترة الماضية.

5 طائرات إيرباص A350

وقال البلوكي إن الاتحاد للطيران تسلمت 5 طائرات من طائرات إيرباص A350، وأن هناك 7 طائرات أخرى على جدول التسليم، لافتاً إلى أهمية انضمام هذا الطراز الأحدث إلى أسطول الاتحاد للطيران، والذي سيسهم في تعزيز جهود الشركة لتطبيق استراتيجيتها المتعلقة بالاستدامة، وتقديم أرقى الخدمات للمسافرين على متن هذه الطائرات التي تتيح للمرة الأولى خصوصية تامة لمقاعد درجة رجال الأعمال مع وجود أبواب خاصة بكل مقعد، فضلاً توفير خدمات الشحن اللاسلكي لأجهزة الهواتف.

الاستدامة

على صعيد استراتيجية الاستدامة التي أعلنتها الاتحاد للطيران، أشار البلوكي إلى أن النهج الذي تبنته الاتحاد للطيران في مجال الاستدامة وأكدت التزامها بتطبيقه، حظي باهتمام بالغ على مستوى العالم، بالنظر إلى الحجم الكبير من الإنجازات التي حققتها الشركة في هذا المجال حتى الآن، والتي أبهرت جميع العاملين في صناعة الطيران والجهات الدولية المعنية بالبيئة والاستدامة، لافتاً إلى أن الشركة شقت طريقها نحو تحقق الهدف الذي التزمت به في العام 2019 والخاص بالوصول إلى معدل صفر انبعاثات كربونية بحلول 2031.

وأوضح أن الاتحاد للطيران اقتربت من تحقيق التزامها بإزالة 80% من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة بحلول نهاية 2022، لافتاً إلى أنه وبفضل إطلاق سلسلة واسعة من مبادرات الاستدامة وتفعيل برامج تشغيلية جديدة لتحقيق الكفاءة، تمكنت الاتحاد للطيران من خفض انبعاثاتها الكربونية الناجمة عن أسطول المسافرين بنسبة 5.6% خلال 2021.

وأشار إلى نجاح الاتحاد للطيران في التعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة في قطاع الطيران، والتي تتولى تصنيع المعدات الأصلية، لإطلاق أكثر المبادرات شمولاً وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران.