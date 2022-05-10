«شروق» تكشف عن مشروعين جديدين

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن مشروعي «جناح السراي، بيت خالد بن إبراهيم» و«قرية نجد المقصار»، فيما استعرضت ثلاثة من أحدث مشاريع الضيافة البيئية الفاخرة التي تعزز جاذبية السياحة البيئية في الدولة، خلال مشاركتها في الدورة الـ 29 من سوق السفر العربي.

وأكدت الهيئة أن المشروعين الجديدين يترجمان التزامها بتعزيز مكانة الشارقة واحدة من أبرز وجهات السفر والسياحة الفاخرة التي تستلهم التراث في المنطقة والعالم، إذ يعود تاريخ المشروع الأول «جناح السراي، بيت خالد بن إبراهيم» إلى القرن التاسع عشر، حيث كان منزلاً لتاجر اللؤلؤ خالد بن إبراهيم، في «قلب الشارقة»، وستعمل «شروق» على تحويل هذا البيت التاريخي إلى فندق، يتضمن 12 غرفة لمنح عشاق الضيافة الأصيلة الفاخرة تجربة فريدة معاصرة، من خلال الإقامة في بيت تاريخي عاشت فيه عائلة عريقة قبل أكثر من 100 عام.