محمد عبدالله الزعابي لـ«الاتحاد»: 9 مليارات درهم استثمارات «ميرال» بـ«جزيرة ياس» خلال 10 سنوات

يوسف العربي (دبي)

بلغ إجمالي استثمارات شركة «ميرال» في جزيرة ياس نحو 9 مليارات درهم خلال السنوات العشر الماضية، بحسب محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أكد أن الشركة سلمت مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم خلال 2021 على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال الزعابي، لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في الدورة 29 لمعرض سوق السفر العربي «الملتقى 2022»، إن تعافي حركة السياحة في جزيرة ياس فاق توقعات الخبراء والمراقبين بفضل الرؤية الحكومية الثاقبة لإدارة الأزمة وجهود الجهات المعنية وفي مقدمتها لجنة إدارة الأزمات وهيئة الصحة ونجاح حملة التطعيم.

وجهة متكاملة

وفيما يتعلق بإطلاق رؤية الوجهة الجديدة والاستراتيجية الشاملة لجزيرة السعديات، أشار الزعابي إلى أن جزيرة السعديات تتمتع بمختلف المقومات التي تجعل منها وجهة سياحية مميزة حيث تحتضن الجزيرة متحف اللوفر أبوظبي فضلاً عن امتلاكها أجمل الشواطئ على مستوى العالم مع رمالها البيضاء المميزة.

وأشار الزعابي إلى أن إطلاق الرؤية الجديدة والاستفادة من علاقات «ميرال» مع الشركاء على مستوى العالم يسهم في جلب المزيد من السياح للجزيرة

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً عن تعيين «ميرال» لتتولى مسؤولية الإشراف على استراتيجية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات، انطلاقاً من سجل تعاونهما الحافل بالنجاح في تنمية القطاع السياحي في أبوظبي، والذي قادهما لتجديد شراكتهما المثمرة.

ونوه بأن الترويج العالمي للسعديات سيستند بدوره إلى مفهوم الوجهة السياحية المتكاملة بشعار «جزيرة واحدة.. وأكثر من حكاية» لامتلاكها المتاحف والفنادق والشواطئ كما إنها قريبة من جزيرة ياس وهو الأمر الذي يعزز تنافسيتها ويؤكد تكاملها حيث يمكن للسائح الاستمتاع بالإقامة في فنادق الجزيرة وزيادة الشواطئ ذات الرمال البيضاء والمتاحف وممشى السعديات على أن يقوم السائح في اليوم التالي بزيارة «جزيرة ياس» وزيارة «عالم فراري» و«ورنر براذرز» و«ياس وتر وورلد» أو «ياس باي». وتعتبر جزيرة السعديات أول موقع دولي لمتحف اللوفر الشهير، وتستعد لافتتاح متاحف عالمية أخرى خلال السنوات القادمة.

وسيرسخ البيت الإبراهيمي المرتقب، والذي يمثل منارة المستقبل للتسامح والتآخي، مكانة الجزيرة كأحد المراكز الثقافية الرائدة عالمياً.

السياحة الفاخرة

وأشار الزعابي إلى أنه سيتم التركز على مفهوم السياحة الفاخرة من خلال تكثيف الجهود لاستقطاب شريحة معينة من السائحين وتقديم السياحة الفاخرة بأسعار مناسبة. وأضاف أنه سيكون لكل جزيرة فئة من السياح حيث ستتوجه الفئة التي تريد الاستمتاع بشاطئ مميز مع مواصفات عالية للإقامة في السعديات أما الذين يريدون الاستمتاع بالسياحة العائلية والترفيهية فيمكنهم الإقامة في جزيرة ياس والتي توفر تجارب مختلفة للزوار.

وقال إنه من مستهدفات الخطة الوصول إلى 19 مليون زائر لجزيرة السعديات بنهاية عام 2025 ومساهمة بمقدار 4.2 مليار درهم في الإيرادات السياحية في الإمارة.

تحديات عالمية

قال محمد عبدالله الزعابي: إن جزيرة ياس واصلت استقبال النزلاء والزوار الفترة الماضية بفضل الرؤية الحكومية الثاقبة وجهود الجهات المعنية وفي مقدمتها لجنة إدارة الأزمات وهيئة الصحة ونجاح حملة التطعيم، مشيراً إلى معدلات عودة السياحة إلى جزيرة ياس فاقت توقعات الخبراء والمراقبين لافتاً إلى أن الجزيرة خرجت من الأزمة أكثر قوة وتميزاً كوجهة سياحية رائدة. وأشار إلى أن «ميرال» تركز على مختلف الأسواق ومنها السوق الهندي .

وأكد أنه تم تسليم مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم خلال 2021 وهو إنجاز من فريق العمل كما تركز الشركة على استكمال مشروع سي وورلد قبل نهاية العام الحالي.