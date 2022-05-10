«أبوظبي للتوزيع» و«كارفور» توسعان مبادرة الركن الأخضر

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي للتوزيع - إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، مذكرة تفاهم مع كارفور التي تديرها شركة ماجد الفطيم في الإمارات، لتعزيز التعاون في إطار الجهود الهادفة لتوسيع مبادرة «الركن الأخضر» لتشمل مشروعاً تجريبياً جديداً في كارفور الصقر الواقع على طريق شارع المطار في أبوظبي.

وستسهم المنصة المخصصة بكارفور الصقر في تعزيز تبني نهج التسوق الواعي، عبر توجيه المستخدمين لاختيار المنتجات الأكثر استدامة من ناحية استهلاك الطاقة وتكلفة التشغيل ومستويات الأداء وستتوفر البيانات للعديد من الفئات والمنتجات بما في ذلك الثلاجات والغسالات والأجهزة المنزلية الأخرى في الركن الأخضر، لدعم التوجه الهادف لتبني أساليب حياة صحية وأكثر ملاءمة للبيئة.

وقع مذكرة التفاهم سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وكريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور الإمارات في ماجد الفطيم للتجزئة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق الذي عقد هذا الأسبوع في أبوظبي.