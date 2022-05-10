مشروع مشترك بين «مصدر» و«ترايب» يحصل على منحة

أبوظبي (الاتحاد)

حصل «مصدر ترايب أستراليا»، وهو مشروع مشترك بين شركة «مصدر» ومجموعة «ترايب انفراستركتشر» للاستشارات والتطوير، على منحة بقيمة 48.2 مليون دولار أسترالي مقدمة من الحكومة الأسترالية لصالح مشروع تطوير محطة «ماريفيل» لتحويل النفايات إلى طاقة.

وسيتم استخدام التمويل لبناء المرفق المميز لإنتاج الطاقة من النفايات في وادي لاتروب، الواقع في منطقة جيبسلاند في فيكتوريا. وسيكون هذا المرفق مجاوراً لمحطة «ماريفيل» التابعة لشركة أوبال الأسترالية، وهي إحدى الشركات الرائدة في البلاد في تصنيع الورق ولب الورق.

وبمجرد انتهاء أعمال البناء في هذ المرفق، سيعمل على توليد الطاقة من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، التي يبلغ حجمها نحو 325 ألف طن سنوياً، والتي سينتهي بها المطاف في مكبات النفايات لولا وجود هذا المرفق. وسيتم إعادة استخدام الطاقة المولدة من هذه النفايات على شكل بخار وكهرباء لدعم تشغيل محطة «ماريفيل».

وقال إدوارد نيكولاس، المدير العام لشركة «مصدر ترايب أستراليا»: «يسعدنا تلقي الدعم من الحكومة الأسترالية لتحقيق طموحنا في إطلاق الحل الأكثر ابتكاراً في البلاد لمعالجة النفايات وتحوليها لطاقة، وذلك بالتعاون مع شركائنا أوبال وفيوليا».