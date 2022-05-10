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الاقتصادي
«دبي للسلع المتعددة» ينشئ مركز تجارة دولياً في كولومبيا
«دبي للسلع المتعددة» ينشئ مركز تجارة دولياً في كولومبيا
11 مايو 2022 01:46

دبي (الاتحاد) 

أبرم مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقية مع السلطات الكولومبية سيشارك بموجبها في تطوير مركز تجاري ومنطقة حرة في مدينة كارتاهينا دي إندياس بكولومبيا.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تطوير منطقة التجارة الدولية في كارتاهينا وتشغيلها ضمن اتفاقية شراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة داكيا يو فنتشرز، وبتعاون مباشر مع الهيئات الحكومية الفيدرالية والوطنية في كولومبيا. ويُذكر أن «يو فنتشر» هي شركة استثمار دولي قابضة متخصصة في تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع الدولية واسعة النطاق.
وستكون المنطقة الحرة المخصصة للتجارة إقليماً قضائياً خاضعاً للقانون العام الإنجليزي، وستقدّم للأعضاء فيها منصة أعمال دولية بمزايا فريدة مثل مرافق التحكيم، والتأمين ضد المخاطر المُحتملة في كولومبيا، وتوفير شبكة تجارة عالمية، والوصول إلى رأس المال. وعند إنشائها، ستصبح منطقة التجارة الدولية في كارتاهينا أول مركز تحكيم إقليمي خاضع للقانون العام في أميركا اللاتينية.
وسيقدم مركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة التجارة الدولية في كارتاهينا للشركات الأعضاء إمكانية تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل (passporting) بين المنطقتين، مما سيعزز فرص التجارة الثنائية ويوفر وصولاً أكبر إلى الأسواق العالمية.

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