«Wio Bank» تحصل على ترخيص «المركزي الإماراتي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منصة Wio Bank التي تأسست مؤخراً في دولة الإمارات، عن تعيين سالم راشد النعيمي بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وجايش باتل بمنصب الرئيس التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة بعد حصول المنصة على التراخيص اللازمة لإطلاق أعمالها من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتعد Wio منصة مصرفية رقمية متكاملة يملكها كل من «القابضة» (ADQ) و«ألفا ظبي القابضة» و«اتصالات» وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأسمال أولي قدره 2.3 مليار درهم.

ويضيف سالم راشد النعيمي خبرة واسعة في القطاع المالي إلى Wio من خلال توليه العديد من المناصب القيادية في مؤسسات رفيعة المستوى، بما في ذلك منصب عضو مجلس إدارة «القابضة» (ADQ)، والعضو المنتدب بمجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد. كما عمل سابقاً بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالإضافة إلى عدد من المناصب في مجلس إدارة شركة إيركاب القابضة المدرجة في بورصة نيويورك، والشركة الوطنية لخدمات الطاقة (نسر) المدرجة في بورصة ناسداك.

وبموجب منصبه رئيس مجلس إدارة منصة Wio، يشارك النعيمي في تشكيل المنصة لتكون الشريك المالي الرائد والمفضل للشركات والأفراد في دولة الإمارات.

وقال النعيمي: «يواصل القطاع المصرفي نموه لمواكبة احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار. ونحن اليوم نهدف إلى تلبية احتياجات الجمهور الذي يسعى للحصول على خدمات رقمية ويتوقع حلولاً بديهية وأساسية وسهلة الاستخدام. نمتلك اليوم في Wio منصة رقمية عالية التطور وقابلة للتكيف تفتح مسارات جديدة لعملائها وتبسط عملية إدارة الأموال. يسعدني جداً الانضمام إلى فريق العمل القوي والمؤهل الذي يعمل خلف الكواليس لتقديم هذه الرحلة المصرفية الرقمية المبتكرة للعملاء في دولة الإمارات».

وسيقود جايش باتل، أحد الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، جهود النمو الاستراتيجي في Wio بموجب منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة.