مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تغلق حمراء



دبي (رويترز) - قادت البورصة السعودية أسواق الأسهم الخليجية نحو الانخفاض اليوم الثلاثاء وسط قلق المستثمرين من رفع أسعار الفائدة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي. وقالت فرح مراد كبيرة محللي الأسواق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر متوقعين تأثيراً متنامياً لرفع الفائدة الأميركية في حين ما زال الصراع بين روسيا وأوكرانيا يثير المخاوف. وأغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية منخفضاً 2.2 بالمئة بعد أن سجل أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أواخر نوفمبر، مع هبوط سهم مصرف الراجحي 4.1 بالمئة. وتراجعت أسعار النفط، وهي محرك رئيس لأسواق المال في الخليج، في تعاملات مضطربة بينما تعكف الأسواق على الموازنة بين أثر عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وبين المخاوف المتعلقة بالطلب الناتجة عن إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين والدولار القوي والمخاوف من ركود اقتصادي. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة متأثراً بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.1 بالمئة وسهم إعمار العقارية واحد بالمئة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.9 بالمئة. وأغلق المؤشر الرئيس للأسهم القطرية منخفضا 0.5 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيس في البورصة المصرية على انخفاض بنسبة 0.9 بالمئة مع هبوط أغلب الأسهم المدرجة ومنها سهم أبوقير للأسمدة الذي نزل 3.8 بالمئة. وقالت فرح مراد إن البورصة المصرية تتضرر أيضاً من أثر التضخم المرتفع بشكل خاص مع تزايد صعوبة استيراد منتجات زراعية مثل القمح بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا.