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الاقتصادي
الذهب يرتفع مع استقرار الدولار والتركيز على التضخم الأميركي
إقبال على شراء الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي
10 مايو 2022 19:44

 
لندن (رويترز) - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع استقرار الدولار، مما دفع بعض المستثمرين لشراء المعدن النفيس قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي، التي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1859.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.58 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1861.10 دولار. واستقر سعر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوياته في 20 عاماً أمس الاثنين، في حين تراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات دون أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف. ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم وملاذاً آمناً للقيمة خلال فترات الغموض السياسي والاقتصادي في العالم، لكن سعره شديد الحساسية لارتفاع عائدات السندات الأميركية الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن الذي لا يدر عائداً. ويدفع ارتفاع عائدات السندات كذلك الدولار للصعود، مما يحد من الإقبال على شراء الذهب بين المستثمرين في الخارج. وتترقب الأسواق عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين المنتظر صدورها غداً الأربعاء، تحسباً لأي أثر قد يكون لها على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 972.88 دولار، بينما زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2124.63 دولار.

التضخم الأميركي
أسعار الذهب
الدولار الأميركي
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