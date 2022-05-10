شركة عربية الأعلى قيمة سوقية في العالم

تجاوزت شركة «أرامكو» السعودية شركة آبل الأميركية لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم بعدما سجّل سهمها 46.10 ريال خلال تداولات اليوم في سوق الأسهم السعودية.

خسرت شركة التكنولوجيا الأميركية أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في ثلاثة أيام لتهبط إلى 2.461 تريليون دولار، فيما كسبت أسهم أضخم شركة للطاقة في العالم لتتخطاها إلى 2.464 تريليون دولار.

وحسب موقع بلومبرج، بلغت القيمة السوقية لـ«آبل» ذروتها في 4 يناير عند 2.960 تريليون دولار، لكنها ظلت في مسار هابط منذ ذلك الحين لتخسر قرابة 484 مليار دولار، فيما دعمت أسعار النفط المرتفعة آفاق «أرامكو».

من المقرر أن تعلن «أرامكو» عن نتائجها المالية للربع الأول من 2022 يوم الأحد المقبل، في ظل توقعات بتحقيق أرباح قوية، مستفيدة من مكاسب أسعار النفط القوية منذ بداية العام الحالي، التي زادت وتيرتها مع الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

ارتفعت أرباح الشركة السعودية عن عام 2021 إلى أعلى مستوى منذ إدراجها في السوق المالية السعودية، بفعل ارتفاع أسعار النفط، وتوحيد نتائج أعمال «سابك» لسنة كاملة، إضافة إلى زيادة كبيرة في هوامش ربح أعمال التكرير والكيماويات.

بلغ صافي الربح 412.4 مليار ريال للعام الماضي بنمو 124.4% مقارنة بعام 2020. وأعلنت «أرامكو» عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال عن الربع الرابع من عام 2021، إضافةً إلى توصية من مجلس الإدارة برسملة 15 مليار ريال من الأرباح المتبقية ومَنْح كل 10 أسهم سهماً مجانياً.