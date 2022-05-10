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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية تعوض بعضاً من خسائرها بعد عمليات بيع مكثفة
بورصة يورونكست
10 مايو 2022 17:06

 
لندن (رويترز) - انتعشت الأسهم الأوروبية عن أدنى مستوياتها في شهرين اليوم الثلاثاء بمكاسب واسعة النطاق مدعومة باقتناص الصفقات بعد عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. وبحلول الساعة 07.17 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بعدما أغلق أمس الاثنين على أدنى مستوياته منذ أوائل مارس. وتضررت أسعار الأسهم على مستوى العالم في مايو، إذ تحملت أسهم الشركات المرتبطة بالنمو عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من أن ترفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشدة لاحتواء التضخم المرتفع. وفي وول ستريت نزل المؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بأكثر من أربعة بالمئة أمس الاثنين. وارتفعت أسعار الأسهم في أغلب القطاعات في أوروبا باستثناء الاتصالات والرعاية الصحية. وزاد سهم شركة ماتش أيه.بي السويدية للتبغ بنسبة 25 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة التبغ الأميركية فيليب موريس إنها تجري محادثات لشرائها. وصعد سهم شركة رينو موتور الفرنسية 1.4 بالمئة، بعد أن وافقت جيلي الصينية على شراء حصة 34 بالمئة من وحدة رينو الكورية مقابل 206.79 مليون دولار.

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