الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
بعد قفزة التضخم.. هل ترفع مصر سعر الفائدة؟
مستهلكة في متجر للخضار بمصر
10 مايو 2022 16:06

 
القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل. وتجاوزت قراءة التضخم، وهي بارتفاع عن 10.5 بالمئة في مارس، متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت رويترز آراءهم بلغ 11.8 بالمئة. يزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ومعدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة. وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: «فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا». وقال أبو باشا: «سيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد». رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية في الرابع من مايو، وهي أكبر قفزة في 22 عاماً.

أسعار الفائدة في مصر
التضخم في مصر
الاقتصاد المصري
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
المانيا: «الوضع يسوء» وروسيا تستخدم الطاقة «سلاحاً»
اليوم 17:19
عبدالله بن طوق (وسط) وأحمد بالهول وأحمد البنا خلال الجلسة
الاقتصادي
الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار بين البلدين
اليوم 16:57
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
الرياضي
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
اليوم 16:53
جماهير «الأمة العيناوية» تعزف «أنشودة النصر»
الرياضي
جماهير «الأمة العيناوية» تعزف «أنشودة النصر»
اليوم 16:50
أحمد بن محمد يطالب أعضاء بعثة «الألعاب الخليجية» بالصدارة
الرياضي
أحمد بن محمد يطالب أعضاء بعثة «الألعاب الخليجية» بالصدارة
اليوم 16:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©