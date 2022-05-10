«ناس» السعودية توقع 3 شراكات لشراء وإعادة تأجير 14 طائرة

الرياض (واس) كشفت شركة «طيران ناس» السعودية للطيران الاقتصادي عن إبرام 3 شراكات لشراء وإعادة تأجير 14 طائرة جديدة من طراز ايرباص A320neo بقيمة 6.6 مليار ريال. وجرى إعلان الشراكات خلال فعاليات «مؤتمر مستقبل الطيران» الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، الذي يختتم أعماله غداً. وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم أن الطائرات الـ 14 التي تم الاتفاق عليها مع شركات CDB Aviation - CMB Leasing – Avolon، تمثل جزءاً من طلبية الشركة لـ 120 طائرة من نوع إيرباص طراز A320neo تم تسلم 22 طائرة منها حتى نهاية مارس الماضي. وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا، إلى أن الاتفاقيات تأتي لدعم استراتيجية الشركة في التوسع محلياً ودولياً، والإسهام الفاعل في تحقيق استراتيجية هيئة الطيران المدني بالوصول إلى 330 مليون مسافر في المملكة سنوياً، وربط العالم مع المملكة عبر أكثر من 250 وجهة. وكانت الشركة قد أعلنت في شهر مارس الماضي أن مجلس إدارتها وافق على زيادة حجم الطلبيات الجديدة من الطائرات إلى 250 طائرة.