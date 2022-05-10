«Wio Bank» أحدث البنوك الرقمية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت منصة Wio Bank التي تأسست مؤخراً في دولة الإمارات، عن تعيين سالم راشد النعيمي بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وجايش باتل بمنصب الرئيس التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة بعد حصول المنصة على التراخيص اللازمة لإطلاق أعمالها من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتعد Wio منصة مصرفية رقمية متكاملة يملكها كل من «القابضة» (ADQ) و«ألفا ظبي القابضة» و«اتصالات» وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأسمال أولي قدره 2.3 مليار درهم.

ويضيف سالم راشد النعيمي خبرة واسعة في القطاع المالي إلى Wio من خلال توليه العديد من المناصب القيادية في مؤسسات رفيعة المستوى، بما في ذلك منصب عضو مجلس إدارة «القابضة» (ADQ)، والعضو المنتدب بمجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد. كما عمل سابقاً بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالإضافة إلى عدد من المناصب في مجلس إدارة شركة إيركاب القابضة المدرجة في بورصة نيويورك، والشركة الوطنية لخدمات الطاقة (نسر) المدرجة في بورصة ناسداك.

وبموجب منصبه رئيس مجلس إدارة منصة Wio، يشارك النعيمي في تشكيل المنصة لتكون الشريك المالي الرائد والمفضل للشركات والأفراد في دولة الإمارات.

سالم راشد النعيمي



وقال النعيمي: «يواصل القطاع المصرفي نموه لمواكبة احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار. ونحن اليوم نهدف إلى تلبية احتياجات الجمهور الذي يسعى للحصول على خدمات رقمية ويتوقع حلولاً بديهية وأساسية وسهلة الاستخدام. نمتلك اليوم في Wio منصة رقمية عالية التطور وقابلة للتكيف تفتح مسارات جديدة لعملائها وتبسط عملية إدارة الأموال. يسعدني جداً الانضمام إلى فريق العمل القوي والمؤهل الذي يعمل خلف الكواليس لتقديم هذه الرحلة المصرفية الرقمية المبتكرة للعملاء في دولة الإمارات».

وسيقود جايش باتل، أحد الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، جهود النمو الاستراتيجي في Wio بموجب منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة. وبفضل خبرته الواسعة في بناء الحلول الرقمية والمنتجات المبتكرة بحسب الطلب، قاد باتل جهود إنشاء Liv.، وهو بنك نمط الحياة الرقمي الذي أصبح الأسرع نمواً على مستوى الدولة في وقت قياسي.

جايش باتل



وقال باتل: «تعد Wio منصة مالية ذكية ومتكاملة تعمل على توفير حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتناسب نمط حياة الأفراد واحتياجات الأعمال. وباعتبارها منصة مفتوحة، ستشترك Wio مع مزودين محليين وعالميين لتسهيل الوصول إلى الأدوات والخدمات التي ستدعم طموحات عملائنا. ويتمثل الهدف من ذلك في جعل الخدمات المصرفية تجربة مريحة وشفافة وبديهية وخلق مستقبل أفضل لعملائنا من خلال تغيير الطريقة التي يتعاملون بها مع البنوك في المنطقة».

وتتمثل رؤية Wio في تبسيط الخدمات المصرفية للمستهلكين في الدولة، وتهدف المنصة إلى بناء قدراتها المالية وغير المالية من خلال التعاون مع الشركات الناشئة الأخرى في قطاع التكنولوجيا المالية ورواد هذا المجال، لتزويد العملاء بتجربة مصرفية رقمية كاملة بصورة سلسة من خلال تطبيقات أو شركاء Wio.

وتستخدم Wio البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير رؤى العملاء اليومية التي تمكن الشركات من النمو بشكل أكثر فاعلية وتساعد الأشخاص من جميع الأعمار على تحمل المسؤولية المالية الشخصية والارتقاء بمستقبلهم المالي.

وستعمل المنصة على طرح منتجها الأول Wio Business، التطبيق المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة، والذي يقدم مجموعة كاملة من الحلول المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والكبيرة على مستوى المنطقة. ومع وجود فريق عمل ضخم متاح لدعم العملاء، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل لوحة المعلومات سهلة الاستخدام والخدمات الآلية، سيزود Wio Business أصحاب الأعمال بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه لتحقيق الإدارة المالية الفعالة، وكل ذلك بضغطة زر واحدة.

وتذهب منصة Wio إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات المصرفية، حيث تعمل كذلك على تبسيط مهام الإدارة المالية لأصحاب الأعمال، ما يترك لهم الحرية في التركيز على بناء أعمالهم.