84.7 درهم أرباح "أبوظبي الوطنية للتأمين"

أبوظبي(الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أرباحا صافية بلغت 84.7 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2022 في حين ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 20.2 ٪ ليصل إلى 2.28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها مقارنة مع 1.90 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نتائج مالية قوية، وفي ظل استمرار تعافي النشاطات الاقتصادية من تداعيات الجائحة واصلنا العمل على تنمية حصتنا السوقية مع أداء اتسم بالمرونة والكفاءة وضبط التكاليف وذلك من خلال التطوير المتواصل في البنية التشغيلية واستثماراتنا في المبادرات والقدرات التقنية الجديدة".



و تقدم الشيخ محمد بن سيف آل نهيان بالنيابة عن مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير على الدعم المستمر لقطاع التأمين في الدولة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأضاف :"أسهم المركز المالي القوي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وتميز علامتها التجارية، إلى جانب الشراكات العالمية في أسواق إعادة التأمين في تحقيق نمو في الأقساط المكتتبة بلغ 20.2 % لتصل إلى 2.28 مليار درهم . وقد مكنتنا الإدارة الفعالة لمحفظة الذمم المدينة من خفض الديون المشكوك في تحصيلها بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت الميزانية العمومية على قوتها حيث ارتفع إجمالي الأصول ليبلغ 10مليار درهم في حين حافظت الملاءة المالية على قوتها لتتجاوز بكثير الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية وكذلك متطلبات وكالات التصنيف الائتماني".



وذكر:"تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الاستثمار في مجالات الأعمال الرئيسية التي تمكننا من تنمية حصتنا السوقية في مناطق جغرافية ومنتجات تأمينية جديدة. ونعمل أيضًا على تطوير قدرات جديدة لتعزيز المبيعات والخدمات لا سيما 125. عبر قنوات التوزيع الرقمية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على عدد من خطوط الأعمال المختلفة".



و قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان : " أود التعبير عن عميق شكري إلى جميع عملائنا وشركائنا ومساهمينا على دعمهم وثقتهم بنا، ونقدر كذلك تفاني والتزام موظفي الشركة تجاه العملاء ونتطلع للمساهمة في دعم جهود الدولة خلال مسيرتها وطموحاتها على مدار الخمسين عاماً المقبلة".



وحققت الأرباح الفنية مستوى جيد حيث بلغت 60.8 مليون درهم، في حين حافظت التكاليف التشغيلية الإجمالية على مستوياتها مقارنة بالنمو القوي لإجمالي المبيعات. بلغ صافي أرباح الاستثمار والإيرادات الأخرى 23.9 مليون درهم مقارنة مع 38.0 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2021. في حين بلغت المصروفات الإدارية والعمومية 65.1 مليون درهم خلال الربع الأول مقارنة مع 81.5 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 25.1 ٪ خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة مع 32.9 ٪ للفترة نفسها من عام 2021 فيما بلغ صافي إيرادات الاكتتاب 125.9 مليون درهم مقارنة مع 177.2 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.



من جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يعكس الأداء القوي الذي حققته شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الربع الأول من عام 2022، قدرتنا على التكيف مع ظروف السوق الحالية مع عدم استقرار الاقتصادات على المستوى العالمي، حيث واصلت الشركة التركيز على تطوير الخدمات والمبادرات التقنية والرقمية الجديدة. يمثل هذا العام الذكرى السنوية الـ 50 على تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ويسعدنا أن نرى ثمار الجهود الجادة والطموحة والتي توجت بفوز الشركة بلقب "أفضل شركة تأمين عام للسنة" من قبل جوائز إنشورتك جولدن شيلد للتميز 2022، الجوائز المرموقة التي تنظر في عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك الأداء المالي ومستوى تميز الخدمات، والابتكار التكنولوجي والحصة السوقية".



وأضاف : "تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين التزامها بدعم كافة أولويات الأعمال الرئيسية بما في ذلك التوطين، والمشاركة في مختلف المبادرات التي تصب في صالح خير ورفاهية المجتمع. وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، قامت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتجديد شراكاتها مع العديد من المبادرات الاجتماعية الهادفة، كما أطلقت برنامج "إمكاناتي" لتطوير الكفاءات الإماراتية الشابة، واعتمدت العديد من البرامج التي تهدف لتعزيز صحة ورفاهية موظفي الشركة".