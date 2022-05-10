فتح باب تقديم طلبات الاهتمام لمشروع تطوير محطة العجبان



أبوظبي(الاتحاد) أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فتح الباب أمام المطوِّرين، أو ائتلاف المطوِّرين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة العجبان في إمارة أبوظبي، وفقا لنموذج المنتج المستقل.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته كل من محطة نور أبوظبي، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، سوف تكون محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية ثالث أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم، تنفذه شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وسوف يسهم مشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 1500 ميجاوات، بشكل أساسي في تحقيق استراتيجية نقل الطاقة والاستدامة في أبوظبي، بحيث تؤدي دورًا حيويا في تحقيق أهداف الاستدامة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة بنجاح، وتدعم أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. وستعمل المحطة الجديدة على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لحوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة، وبمجرَّد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري، فمن المتوقع أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي أكثر من 2.4 مليون طن متري سنويًا.و قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: " يسعدنا دعوة المطورين والائتلافات لإبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية. حيث تحتل شركة مياه وكهرباء الإمارات موقع الصدارة في تطوير مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم. لقد شهدت استثماراتنا الإستراتيجية في مجال الطاقة الشمسية نجاحا كبيرا تكلل بتطوير محطة نور أبوظبي، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم حاليًا، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بمجرد دخولها حيز التشغيل التجاري. وبإنشاء محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، سوف تمتلك أبوظبي ودولة الإمارات أكبر ثلاث محطات استراتيجية لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، مما يزيد من تنوُّع محفظة إنتاج الطاقة، ويُسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة.

يشمل المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك المحطة الجديدة ،بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها. وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الذين سيتم اختيارهم 40% من المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبو ظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع .

سوف يدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لشراء الطاقة، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في إمارة أبو ظبي. وسوف يتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة .

يتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه يوم 27 مايو 2022، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مدينة أبوظبي، من خلال إرسال نسخة إلكترونية من طلبات إبداء الاهتمام الخاص بهم إلى : ajbanpv.project@ewec.ae

بعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإصدار طلبات التأهيل للانتقال إلى المرحلة التالية. سيوفر طلب عرض الأسعار تفاصيل إضافية بشأن المشروع ومعايير التأهيل المسبق وعملية تقديم العطاءات