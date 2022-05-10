«أرادَ» ترسي عقدين لتشييد المرحلة السكنية الأولى من مَسار

الشارقة(الاتحاد) - أرست أرادَ مؤخراً عقدين رئيسيين بقيمة إجمالية تبلغ 460 مليون درهم لتشييد المرحلة السكنية الأولى في مَسار، الوجهة العصرية الفاخرة في ربوع الطبيعة الخضراء بالشارقة.

ويضم هذا المجتمع المتكامل بين جنباته 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي في ثمانية أحياء مسوّرة ضمن مخطط رئيسي مستوحى من الطبيعة وسط محيط من الأشجار الكثيفة.

وحصلت شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وهي شركة مقاولات كويتية تمتاز بخبرة كبيرة في قطاع العقارات بالمنطقة، على عقد بقيمة 228 مليون درهم لبناء 142 فيلا في حي سنديان بمشروع مَسار. كما وتعمل الشركة حالياً على تطوير باقة من الوحدات السكنية بمشروعي أرادَ الآخرين، الجادة ومساكن نَسمَة. وستتم المباشرة بالعمل فوراً، حيث يتوقع الانتهاء من أعمال البناء خلال 14 شهراً.

وحصلت إنترماس للهندسة والمقاولات، وهي شركة مقاولات معروفة مقرّها الشارقة وعملت سابقاً بمشروعي الجادة ومساكن نَسمَة، على عقد بقيمة 232 مليون درهم لتشييد المنازل المتبقية في سنديان وعددها 288 منزلاً. وستبدأ الأعمال الإنشائية فوراً، وسيتم الانتهاء منها كذلك خلال 14 شهراً.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أرادَ: «لقد بات مَسار منذ إطلاقه مطلع عام 2021 المشروع الأكثر مبيعاً في الشارقة، فضلاً عن تنامي الاهتمام بمرافقه الخدمية المميزة وأسلوب الحياة الراقية التي يوفرها للقاطنين فيه».