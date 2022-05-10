642 مليون درهم أرباح" أدنوك للحفر"

أبوظبي(الاتحاد) حققت شركة أدنوك للحفر إيرادات بقيمة 2.206 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو نسبته 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو في الإيرادات السنوية في جميع قطاعات الأعمال بالتزامن مع حفاظ الشركة على مسارها الصحيح لتحقيق خططها الطموحة. وارتفعت إيرادات الشركة مع زيادة عدد الحفارات الجديدة التي تملكها ليصل عددها إلى 104 حفارة بعد بدء تشغيل الحفارات البرية عالمية المستوى من طراز FlexRigs من شركة "هيلمريتش آند باين، في حين شهد الربع الأول استمرار نمو خدمات حقول النفط مدفوعة بحصة سوقية قوية.

وارتفعت الأرباح بعد خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى مليار درهم، بهامش قدره 46.6%، وذلك نتيجة استمرار الشركة في تحقيق نتائج قوية في كفاءة التكاليف. في حين ارتفعت الأرباح الصافية عن الربع الأول بنسبة 59.1% على أساس سنوي لتصل إلى 642 مليون درهم.

وحققت الشركة نمواً قوياً في جميع قطاعات الأعمال، حيث بلغت إيرادات أعمال الحفر البري خلال الربع الأول من العام 1.171 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.3% مقارنةً بالربع الأول من العام 2021، مدفوعةً ببدء تشغيل حفارتين بريتين جديدتين هما AD-180 و AD-181، فيما ارتفعت إيرادات الحفر البحري في الربع الأول للعام 2022 لتصل إلى 528 مليون درهم، بزيادة قدرها 4.3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، بفضل بدء تشغيل الحفارة البحرية الجديدة "الريم" وزيادة عدد أيام التشغيل بسبب انخفاض عدد أيام الصيانة نتيجة التغييرات الحاصلة على جدول الصيانة.

وارتفعت إيرادات حفارات الجزر الاصطناعية في الربع الأول للعام 2022 بنسبة 38.9% لتصل إلى 184 مليون درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تضمين ترتيبات تجهيز الحفارات الأربع في الجزر الاصطناعية في نتائج النصف الأول من العام 2021.

وشهدت إيرادات خدمات حقوق النفط ارتفاعاً في الربع الأول للعام 2022 بنسبة 25.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 323 مليون درهم، بسبب النمو القوي في أنشطة التكسير الهيدروليكي وعمليات التسجيل الإلكتروني والسلكي لمعلومات الحفر وعمليات تثقيب الآبار، إلى جانب النمو في قطاع خدمات المزج والطين السائل. في حين وصلت الحصة السوقية للشركة في قطاع خدمات الحفر المتكاملة إلى 45% بتاريخ 31 مارس 2022.

وسجلت الشركة خلال الأشهر الثلاثة معدلاً مرتفعاً لتشغيل أسطول الحفارات بنسبة 95%، حيث تم حفر 145 بئراً حتى هذا الوقت من السنة بإجمالي قدره 0.95 مليون قدم.

وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لأدنوك للحفر: "نحن سعداء بالأداء الذي حققته الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، حيث سجلت أدنوك للحفر نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح، مع ارتفاع عدد الحفارات المملوكة للشركة إلى 104 حفارات، وادراج الشركة على مؤشر 'فاداكس 15' الجديد ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يؤكد أهمية وجاذبية الشركة كجزء رئيسي من سوق رأس المال في أبوظبي وإحدى الجهات الرائدة في تقديم خدمات الحفر على مستوى المنطقة والتركيز على تحقيق عوائد جذابة للمساهمين".

وأضاف الصيعري: "بالتزامن مع نمو الإيرادات، حافظت مقاييس الربحية في أدنوك للحفر على قوتها، إذ حققت الشركة أرقاماً تعد الأعلى على مستوى السوق وتصل إلى ضعفي متوسط الأرقام المحققة في هذا المجال من حيث هامش الأرباح بعد خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وفي الوقت نفسه، نواصل الاستفادة من خدماتنا المتنوعة عبر كامل سلسلة قيمة الحفر لزيادة حصتنا في سوق خدمات الحفر المتكاملة، والتي بلغت 45% في نهاية الربع الحالي من 2022، ونتطلع بثقة إلى العام القادم، حيث نسير بخطى ثابتة على طريق تحقيق النتائج المرجوة من برنامج الاستحواذ على الحفارات والاستثمار في التكنولوجيا لتحيق المزيد من النمو".