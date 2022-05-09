«القابضة» توقع شراكة استثمارية بقيمة 4 مليارات يورو مع اليونان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع بنك التنمية الهيليني (HDB)، وهو بنك التنمية الوطني اليوناني، ومع بنك التنمية الهيليني للاستثمارات (HDBI)، وهو الصندوق السيادي للتمويلات الاستثمارية في اليونان، لتمويل استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو في قطاعات وفئات أصول متعددة في الاقتصاد اليوناني.

وتم توقيع الاتفاقيّة في إمارة أبوظبي بحضور كريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، ورئيس الوزراء اليوناني، معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس. وتبادل الاتفاقية كونستا نتينوس فراجكوجيانيس، نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح في وزارة الخارجية اليونانية وأيوانيس تساكيريس، نائب وزير التنمية والاستثمار في اليونانّ من جهة، ومحمد حسن السّويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ «القابضة» (ADQ) من جهة أخرى.

وتؤكد الاتفاقية تنامي العلاقات الاقتصادية المميّزة التي تربط البلدين، كما ستسهم في زيادة اهتمام المستثمرين بالفرص الاستثماريّة في اليونان. وستستثمر الأطراف الثلاثة بشكل مستقل ومشترك في القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجدّدة والبنية التّحتية والزراعة والتكنولوجيا والصّحة وعلوم الحياة، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى.

وقال أيوانيس تساكيريس، نائب وزير التنمية والاستثمار: «تواصل دولة الإمارات واليونان العمل معاً على إقامة شراكات استراتيجيّة راسخة مدعومة بالاستثمارات التي توفّر العديد من فرص النمو لكلا البلدين. وتعد «القابضة» (ADQ) الشريك الأفضل لقدرتها على الإسهام في دعم نمونا الاقتصادي، وذلك بفضل سجلّها الحافل في إقامة شراكات استثمارية سياديّة قويّة وملموسة».

من جانبه، قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ «القابضة» (ADQ): «شهدت الأعوام الأخيرة بناء علاقات ثنائية مميّزة بين دولة الإمارات واليونان، وخاصّة في مجالات التّجارة والتّنمية الاقتصادية. ويؤكد توقيع هذه الاتّفاقية اليوم على التزام القابضة (ADQ) ببناء شراكات استراتيجية مع شركاء رئيسيين تكمّل محفظتنا الاستثمارية وتزيد من قدرتنا على تحقيق عوائد ماليّة مستدامة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المشترك سيساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة الاستثمارات التي ستدعم النمو الاقتصادي في البلدين».

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجماليّة للتجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليونان بلغت ما يقرب من 2.1 مليار درهم في عام 2021، مسجّلة بذلك نموّاً بنسبة وصلت إلى 67 في المائة مقارنة بعام 2020، مما يشير إلى تحقيق نسب نمو كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل «الجائحة».

تعميق العلاقات

قالت أثينا تشاتزيبيترو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك التنمية الهيليني: «نتطلع إلى تطوير مستويات التعاون مع «القابضة» (ADQ) للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتّع بها اليونان. وسيسهم تعميق العلاقات الاقتصادية بين بلدينا في إنشاء ممرّ تجاري راسخ بين منطقتي البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، الأمر الذي سيرتقي بدوره بمستوى العلاقات التجارية الثنائيّة وسيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في اليونان. ويستفيد بنك التنمية الهيليني من قاعدة بيانات فريدة، ورغم بدئه لأعماله باستثمار 280 مليون يورو فقط، إلّا أنّه أصبح اليوم يدير استثمارات بقيمة 8.6 مليار يورو على شكل قروض، حيث تم منح أكثر من 38 ألف قرض جديد حتى الآن، ويتبع البنك سياسة التآزر الاستراتيجي في جميع أعماله».

التنوع الاقتصادي

قال د. هاريس لامبروبولوس، رئيس بنك التنمية الهيليني للاستثمارات (HDBI): «يمثل توقيع الاتفاقية اليوم مناسبة مهمّة أخرى من شأنها تعزيز التعاون بين دولة الإمارات واليونان. ونتطلع إلى العمل مع القابضة (ADQ) للاستفادة من خبراتها في قطاع الاستثمارات التي تدعم التنوّع الاقتصادي، وتسهم في الوصول إلى أهدافنا المشتركة في النمو وتحقيق العوائد المالية القويّة».