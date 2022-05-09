مستثمرون: دفعة قوية للعلاقات التجارية بين الإمارات واليونان

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد مستثمرون أهمية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها دولتا الإمارات واليونان، أمس، خلال زيارة معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلى دولة الإمارات، أمس، في منح دفعة قوية للعلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مشيرين إلى أن الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 4 مليارات يورو لتسهيل الاستثمارات في الاقتصاد اليوناني في مجموعة واسعة من القطاعات، سيفتح مجالاً أمام الشركات الإماراتية والبنوك والمؤسسات المالية للاستفادة.

وأجمع المستثمرون على أن العلاقات الجيوسياسية المتميزة مع الدول المختلفة، تعد من أهم المجالات التي ينظر لها المستثمر الأجنبي عند المفاضلة بين الوجهات الاستثمارية العالمية، وهو ما تركز عليه دولة الإمارات عبر عقد الشراكات والتحالفات الاستثمارية والتجارية مع عددٍ كبير من الدول في الآونة الأخيرة، منوهين بأن حرص قيادة دولة الإمارات على تبادل مذكرات التفاهم بين الشركات الإماراتية ونظيرتها في اليونان في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة يؤكد مدى الحرص على دعم الاستثمارات وإتاحة التيسيرات لها في الدول المختلفة وفي القطاعات الجديدة، ما يسهم في استدامة التنمية الاقتصادية.

الشراكة الاستراتيجية

وتفصيلاً، أكد أيمن أبوجيب، المدير العام لشركة «بروموبلاس جنرال تريدنج» وجود فرص متنامية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتبادلات التجارية بين الإمارات واليونان، وكذلك للتعاون في مجالات استثمارية جديدة، ما سينعكس على شعوب البلدين بالإيجاب، مشيراً إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 560 مليون دولار أميركي في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 67.4% مقارنة بعام 2020، وهناك توقعات بزيادة النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم حول التعاون الاقتصادي والفني لتعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخه بين البلدين.

أيمن أبوجيب

وأشار أبوجيب، إلى أن اتفاق دولة الإمارات وجمهورية اليونان على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 4 مليارات يورو لتسهيل الاستثمارات في الاقتصاد اليوناني في مجموعة واسعة من القطاعات، سيفتح مجالاً أمام الشركات الإماراتية والبنوك والمؤسسات المالية للاستفادة، كما سيساعد في تنويع الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والأغذية والمشاريع الزراعية والخدمات اللوجستية وغيرها، معتبراً أن الصندوق يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الإمارات واليونان، ويظهر عزم الإمارات على «الاستثمار الاستراتيجي الطويل المدى»، حيث سيغطي مختلف مجالات العمل الاقتصادي والتعاون التجاري والاستثماري.

فرص استثمارية

ومن جهته، أكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الإمارات واليونان خلال زيارة معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلى دولة الإمارات، يظهر مدي حرص قيادة الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل الاستثمارات الإماراتية في الخارج، مفسراً ذلك بأن العلاقات الجيوسياسية المتميزة مع الدول المختلفة، تعد من أهم المجالات التي ينظر لها المستثمر الأجنبي عند المفاضلة بين الوجهات الاستثمارية العالمية، وهو ما تركز عليه دولة الإمارات عبر عقد الشراكات والتحالفات الاستثمارية والتجارية مع عدد كبير من الدول في الآونة الأخيرة.

جمال الجروان

وتوقع الجروان، أن تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الإمارات واليونان طفرة ملحوظة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، لاسيما أن الطرفين حددا أهدافاً لتعزيز التبادلات التجارية بين الجانبين، وبحثا فرص وآفاق التعاون في مجالات جديدة، لافتاً إلى أن توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع التعاون الثنائي، وتعزيزه في مجال الطاقة المتجددة وفي مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، سيفيد المستثمر الإماراتي الذي يعد مستثمراً نشطاً بطبيعته، ودائماً ما يبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة في العالم، لاسيما في الأسواق الواعدة، مثل السوق اليونانية، ما يعني أن تلك الاتفاقيات تفتح مجالاً واسعاً للاستثمارات الإماراتية في واحـــدة من أبرز الأسواق الصاعدة بقوة.

دعم المستثمرين

قال قتيبة العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «سوبر ميل»، إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية اليونانية ستشهد تطوراً مستمراً، وهي قادرة على تقديم فرص كبيرة ومتنوعة، لاسيما في ظل المقومات التي تتميز بها كلتا الدولتين، مدللاً على ذلك بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الإمارات واليونان خلال زيارة معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلى دولة الإمارات، حيث ستمثل تلك الاتفاقيات شراكة ستسهم في زيادة استقرار المنطقة، وتعزيز السلم والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح العلي، أن بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما سيعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية التي بدأت منذ إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني في 14 يوليو من عام 1976 ودخولها حيز التنفيذ بالمرسوم الاتحادي رقم 79 لسنة 1980، لافتاً إلى أن إنشاء صندوق استثماري مشترك، والحرص على تبادل مذكرات التفاهم بين الشركات الإماراتية ونظيرتها في اليونان في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة، يؤكدان مدى حرص قيادة دولة الإمارات على دعم الاستثمارات وإتاحة التيسيرات لها في الدول المختلفة، ما يسهم في استدامة التنمية الاقتصادية.