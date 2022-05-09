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الاقتصادي
6433 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 4 أشهر
6433 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 4 أشهر
10 مايو 2022 02:10

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت الإمارات 6433 علامة تجارية جديدة  في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يؤكد نمو القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز مكانة الدولة وجهة رئيسية للاستثمار والأعمال والتجارة إقليمياً وعالمياً، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد للعلامات التجارية.
وبحسب تقرير العلامات التجارية لشهر أبريل الماضي، فقد تم تسجيل  1673 علامة تجارية في الإمارات في شهر أبريل الماضي، بينما تم تسجيل  1610 علامة تجارية في شهر مارس  الماضي، و1400  علامة تجارية في شهر فبراير الماضي وتسجيل 1750 علامة تجارية في شهر يناير الماضي. وتتجاوز جنسيات الشركات التي تعمل في الإمارات 150 جنسية موزعة على مختلف دول العالم، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها الدولة كمركز إقليمي للأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل خاص.
 وشملت العلامات التجارية المسجلة في شهر أبريل الماضي قطاعات سلعية وخدمية مختلفة وشركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى،  ومن أهم القطاعات   قطاعات التقنيات والتكنولوجيا والرقمنة والرعاية الصحية والمستلزمات الطبية والأدوية والأنظمة المضادة للفيروسات، إضافة إلى الإلكترونيات والمواد الغذائية والمشروبات والنقل والموانئ والبنوك والأعمال والاستشارات المالية والإدارية والصيانة البحرية والصناعة، فضلاً عن قطاعات السياحة والطيران والمطاعم والمقاهي والفنادق وتأجير بيوت العطلات والإعلام والطباعة والزراعة والقطاع العقاري والاستثماري والتجارة والسيارات وقطع الغيار والمعدات والصيانة العامة والتدريب وإدارة المشاريع وغيرها.

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