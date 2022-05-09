جناح أبوظبي في «سوق السفر العربي» يحتضن 80 جهة على مساحة 725 متراً مربعاً

يوسف العربي (دبي)

يحتضن جناح إمارة أبوظبي في الدورة الـ 29 لسوق السفر العربي «الملتقى 2022» أكثر 80 من الشركاء، بما في ذلك الفنادق وشركات إدارة الوجهات ووكالات السفر والسياحة، المقومات التي تتمتع بها أبوظبي مع العالم في معرض سوق السفر العربي هذا العام.

وتصحب دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال مبادرة «زوروا أبوظبي» زوار جناحها في سوق السفر العربي هذا الأسبوع في رحلة عبر أهم التجارب الملهمة ومعالم ومناطق الجذب السياحي المذهلة التي تحظى بها العاصمة، حيث تبلغ مساحة الجناح 725 متراً مربعاً.

ويضم الجناح 40 شاشة تعرض المبادرات والعروض السياحية المتنوعة في أبوظبي، ويشمل الجناح كذلك نفقاً رقمياً بارتفاع 5 أمتار، وعرض 16 متراً يبين للزوار أفق أبوظبي الساحر ليلاً وتراثها الثقافي العريق ومناظرها الطبيعية الخلابة وتجاربها العائلية والترفيهية التي لا مثيل لها. ويحتضن الجناح أيضاً ستة عروض حية، من ضمنها مهارات الحرفيين الإماراتيين في «بيت الحرفيين»، ومسابقة افتراضية للجولف في منطقة جزيرة السعديات، ومغامرات افتراضية على أسرع أفعوانية في العالم من «عالم فيراري أبوظبي» في منطقة جزيرة ياس.

جانب من جناح أبوظبي (تصوير: أشرف العمرة)

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن حملتها الصيفية وعدد من المبادرات الاستراتيجية والشراكات العالمية الجديدة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022.

ويوفر المعرض لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي منصة للتواصل المباشر مع الشركاء وأبرز وكلاء السفر والسياحة من المنطقة والعالم، لتعريفهم بأفضل ما تقدمه أبوظبي من تجارب ترفيهية وثقافية ومقومات سياحية استثنائية تجعلها وجهة مثالية لعطلات رائعة.

وتركز الحملة الجديدة على تلبية تطلعات كافة الزوار على اختلاف اهتماماتهم عبر تسليط الضوء على العروض المتنوعة التي تمنحهم فرصة صناعة ذكريات لا تنسى هذا الصيف في أبوظبي.

وتكشف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أيضاً عن مبادرات وشراكات استراتيجية جديدة، بما في ذلك اتفاقية مع إحدى أكبر مجموعات السفر والسياحة العالمية، إضافة إلى أحدث مستجدات شراكاتها الرياضية العالمية، والتي تكرس مكانة أبوظبي على خريطة عواصم السفر والسياحة العالمية الرائدة.

وقال صالح محمد الجزيري، في تصريحات سابقة: «إن عام 2022 يعتبر نقطة تحول في مسيرة تطور وازدهار قطاع السياحة في أبوظبي، حيث نمضي قدماً في تعزيز خريطة المنتجات السياحية المتنوعة والارتقاء بها لتلبي طموحات الزوار، سواء في مجال العروض الثقافية، الترفيهية، الطبيعية أو المغامرات».

ولفت إلى أن الدائرة تسعى خلال مشاركته في سوق السفر العربي، إلى إلهام المزيد من السياح وتحفيزهم لزيارة إمارة أبوظبي، وتأكيد أن أبوظبي وجهة متميزة تنبض بتجارب فريدة على مدار العام، من شمس الشتاء الدافئة إلى العروض والفعاليات والصفقات الصيفية المذهلة. ويوفر الملتقى الفرصة لبناء شراكات استراتيجية جديدة على المستويين المحلي والدولي، وتعميق علاقات التعاون الحالية، بما يدعم الرؤية الرامية إلى ترسيخ ريادة الإمارة في صدارة الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية المفضلة في أي وقت من السنة».