وزير السياحة والآثار الأردني لـ«الاتحاد»: مؤشرات إيجابية تسرّع وتيرة التعافي الكامل في 2023

مصطفى عبد العظيم(دبي)

أكد نايف الفايز، وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية، أن الاستثمارات الإماراتية تعد الأكبر في القطاع السياحي الأردني الذي مازال يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي تحظى باهتمام المستثمرين من الإمارات، منوهاً بتنوع هذه الاستثمارات ودورها في تعزيز المنتج السياحي.

وأشار الفايز في حوار مع «الاتحاد» على هامش مشاركة الأردن في سوق السفر العربي 2022، إلى نجاح الأردن في استقطاب أكثر من مليون زائر في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وتسجيل مؤشرات إيجابية فاقت الأرقام المستهدفة، متوقعاً أن يسهم تسارع وتيرة التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم، في العودة إلى مستويات العام 2019، خلال العام 2023، خلافاً للتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى إمكانية الوصول إلى ذلك في عام 2024، لافتاً إلى أن الأرقام التي سجلها الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري تخطت الأرقام المستهدفة.

وأوضح الفايز أن التوسع في رفع قيود السفر وتخفيف الإجراءات المرتبطة بالجائحة والتي كانت تحد من تسريع الطلب على السفر، أسهم في زيادة مستويات التفاؤل بالعودة السريعة للانتعاش السياحي، مؤكداً حرص الأردن على المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي يشهد منذ الساعات الأولى لانطلاقه زخماً استثنائياً وتفاعلاً إيجابياً من قبل كافة المشاركين من الوجهات السياحية حول العالم، ما يعكس ارتفاع مستويات التفاؤل بسرعة العودة إلى الانتعاش للقطاع السياحي في المنطقة.

واعتبر الفايز أن المشاركة الواسعة في معرض سوق السفر العربي هذا العام من قبل القطاع السياحي في دول العالم، والعودة إلى الترويج المباشر للوجهات والبرامج السياحية، يشكل نقطة تحول هامة بمسار العودة للتعافي وتجاوز تداعيات الجائحة.

وأشار إلى تسارع معدل التعافي للقطاع السياحي بالأردن الذي كان في العام 2021 أقل بنسبة 55% من مستويات العام 2019، وأفضل من المتوسط العالمي البالغ 63%

فرص الاستثمار السياحي

وقال الوزير إن فرص الاستثمار في الأردن متوافرة لمختلف الجنسيات، ولا سيما الأشقاء في الإمارات، وإن الأردن تحرص على توفير كل التسهيلات لهم، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاستثمارات الإماراتية المتميزة والناجحة في القطاع السياحي الأردني، التي لعبت دوراً أساسياً في تطوير القطاع السياحي الأردني، وهناك سعي متواصل من قبل كل الجهات المعنية لزيادة هذه الاستثمارات، بما ينعكس بالفائدة على الأردن، وعلى المستثمرين كذلك.