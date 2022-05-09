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الاقتصادي
غيث الغيث: أداء استثنائي لفلاي دبي خلال الربع الأول
غيث الغيث (تصوير إحسان ناجي)
10 مايو 2022 02:10

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال غيث الغيث ،الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن الأداء المالي للشركة خلال الربع الأول من 2022، يعد الأفضل منذ تأسيس الناقلة في عام 2008، متوقعاً ارتفاع أسطول الشركة إلى 100 طائرة في غضون سنوات قليلة، مقارنة مع 70 طائرة حالياً.
وظل الطلب المتزايد على السفر والأداء التشغيلي القوي للناقلة، بفضل الإدارة الفعالة لعمليات الناقلة التي شملت التوسع في الوجهات، وإضافة رحلات جديدة وانضمام طائرات إلى الأسطول.
وتوقع الغيث زيادة حجم أسطول الناقلة إلى أكثر من 70 طائرة بوينج بنهاية العام الجاري، لترتفع إلى أكثر من 80 طائرة بنهاية العام المقبل، فيما توقع أن يصل حجم الأسطول إلى أكثر من 100 طائرة في السنوات القليلة المقبلة، مع وجود خطط التسليمات لطلبيات الطائرات، مشيراً إلى تسلم الناقلة 22 طائرة جديدة خلال العام 2022.
وقال الغيث في تصريحات صحفية على هامش سوق السفر العربي، إن فلاي دبي تخطت أرقام ما قبل الجائحة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن إدارة أزمة كوفيد-19 في دولة الإمارات كانت استثنائية، الأمر الذي عزز عملية التعافي، والعودة للتشغيل.
وأضاف أن الناقلة أعادت 14 طائرة بوينج ماكس إلى الخدمة، إضافة إلى تسلم11 طائرة جديدة، وأخرجنا 3 طائرات، مشيراً  إلى أن الناقلة تعمل على توظيف كوادر جديدة لخدمة التوسعات الجديدة للناقلة، لافتا إلى أن أعداد التوظيف الجديدة يعد الأعلى منذ تأسيس الناقلة. 
وعن تأثير ارتفاع النفط، قال الغيث إن الناقلة كانت لتسجل أداءً أفضل من هذا الأداء القوي لولا ارتفاع أسعار الوقود، مضيفاً أن الطلب القوي على وقلة المعروض، ساهم في تخفيف آثار ارتفاع أسعار البترول.

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غيث الغيث
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