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الاقتصادي
«سياحة 365» تكشف عن شراكتها مع «الاتحاد للعطلات»
«سياحة 365» تكشف عن شراكتها مع «الاتحاد للعطلات»
10 مايو 2022 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

تكشف شركة سياحة 365 خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي عن تفاصيل شراكتها مع الاتحاد للعطلات، والتي من شأنها الارتقاء بدورها من منصة سفر مخصصة للسوق المحلي إلى مشغل متكامل لمختلف الرحلات الإقليمية والدولية.  وتتيح هذه الخطوة للشركة تزويد وكالات السفر التقليدية والإلكترونية بعروض العطلات الخاصة بشبكة الاتحاد، وذلك في العديد من الأسواق الرئيسة، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا وهولندا والنمسا وروسيا .  وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك: «نعمل على الارتقاء بقطاع السياحة في أبوظبي خلال فصل الصيف، وعلى مدار العام القادم، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والاتحاد للعطلات. وتُعد الشركة، التي انطلقت بداية النصف الثاني من عام 2021، جزءاً من استراتيجية أدنيك لتطوير قطاع السياحة الترفيهية في أبوظبي.   من جهته، قال   صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «تشكل مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لقطاع السياحة في أبوظبي، وتساهم في تعزيز مكانة العاصمة الرائدة في مجال الابتكار السياحي على الساحة الدولية. ونثق أن هذه الشراكات الاستراتيجية إلى جانب تجاربنا السياحية والثقافية المتنوعة ستمنحنا دفعة قوية لتحفيز الزوار على استكشاف أبوظبي وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية، بالتزامن مع تسليط الضوء على وجهتنا في الأسواق العالمية وإتاحة المجال أمام أعداد أكبر من الزوار للاستمتاع بعروضها ومعالمها الاستثنائية».

معرض سوق السفر العربي
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