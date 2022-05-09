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الاقتصادي
قطاعا التعدين والتكنولوجيا يبقيان الأسهم الأوروبية تحت الضغط
بورصة ميلانو
9 مايو 2022 15:18

لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، متأثرة بتراجع قطاع التعدين إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء التباطؤ الاقتصادي الحاد في الصين بسبب قيود مكافحة كوفيد-19، في حين أبقى ارتفاع عوائد السندات الأميركية أسهم التكنولوجيا تحت ضغط. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07.11 بتوقيت جرينتش، وحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ منتصف مارس الذي سجله يوم الجمعة. وانخفضت أسهم قطاع التعدين 1.6 بالمئة، إذ تراجعت العقود الصينية الآجلة لخام الحديد بأكثر من ستة بالمئة بسبب المخاوف حيال الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهبطت أسهم التكنولوجيا 1.0 بالمئة مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى مستويات عالية جديدة بفضل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمكافحة ارتفاع التضخم. وتراجع سهم إنفينيون لصناعة الرقائق 2.2 بالمئة على الرغم من رفع الشركة توقعاتها للعام بأكمله إذ تستفيد من النقص العالمي في أشباه الموصلات. وهوى سهم شركة البريد الهولندية بوست إن.إل 12.1 بالمئة بعد أن خفضت توقعاتها للعام بأكمله وأبلغت عن انخفاض بنسبة 75 بالمئة في الأرباح الأساسية، محذرة من أن الضبابية الاقتصادية وتزايد التضخم والضغط على أحجام التجارة الإلكترونية تجعل عام 2022 «أكثر تحديا مما كان متوقعا في السابق».

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