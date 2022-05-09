الاتحاد للطيران.. ريادة عالمية في تطبيق مبادرات الاستدامة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بينما تتسابق شركات الطيران حول العالم على زيادة حصتها من سوق السفر ورفع سعتها المقعدية وتطوير عملياتها التشغيلية، اختارت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الإقلاع مبكراً نحو مستقبل أكثر استدامة، والتحليق في مسار مختلف، يرتكز على بناء نموذج طيران يضع حماية البيئة والحفاظ على الكوكب في صدارة الأولويات، وفق رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز وتطبيق الاستدامة.

وخلال السنوات القليلة الماضية نجحت الاتحاد للطيران في تحقيق سلسلة من الإنجازات المتسارعة في استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة والتي باتت واقعاً يلمسه المسافرون على متن رحلات الناقلة بداية، امتلاك أكثر طرازات الطائرات كفاءة في استهلاك الوقود في العالم، وأقلها في مستوى الانبعاثات الكربونية، وصولاً إلى استخدام أدوات المائدة القابلة للتدوير.

وخلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي(الملتقى 2020) كشفت الاتحاد للطيران، عن منتجات وخدمات جديدة تعمل على تطبيقها خلال الربع الأخير من العام الجاري، لترسيخ الاستدامة، بالكشف عن مفروشاتها الجديدة في مقصورات الدرجة السياحية وكذلك عن أدوات المائدة المصممة وفق أعلى معايير الاستدامة بهدف تحسين تجربة الضيف في المقام الأول.

وتعمل الشركة على إجراء تحسينات واسعة على تجربة الدرجة السياحية لديها من خلال تحديث المفروشات الناعمة لكافة المقصورات، ويشمل ذلك توفير وسائد أكبر بنسبة 35 %، ومفارش قطنية بعدد خيوط 200 في البوصة الواحدة تم تصميمها محلياً،تتممها أغطية مصنّعة من البلاستيك المدار مع الحفاظ على النعومة الفائقة، لمزيد من الراحة على كافة الرحلات.

وأكثر ما يميّز تجربة تناول الطعام الجديدة على متن الدرجة السياحية هي أدوات المائدة القابلة للتدوير والمصنّعة من مواد بلاستيكية عالية الجودة، بعدما تم التخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتدخل صينية التقديم والأطباق وأغطية الطعام في إطار حلقة إعادة تدوير مغلقة ومنتظمة؛ ما يعني أنه مع نهاية العمر الافتراضي للمنتجات سيتم جمعها وتنظيفها ومن ثم سحقها لإعادة تدويرها وصناعة منتجات جديدة بديلة.

وتوفّر الاتحاد للطيران أيضًا أدوات مائدة من الستانلس ستيل في مقصوراتها السياحية، لترقية التجربة والحد من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة.

ويقول تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة والتسويق: «تحتل الاتحاد للطيران موقع الريادة عندما يأتي الحديث عن الاستدامة في القطاع، ونفخر اليوم بالكشف عن الخطوة الأولى ضمن سلسلة من التحسينات على تجربة السفر الخاصة بالدرجة السياحية لدينا».

وتشتهر مقصورات الدرجة السياحية في الاتحاد للطيران بمقاعدها الواسعة التي تحمل مساند الرأس الجانبية المتفردة والتي تمنح المسافر تجربة سفر مريحة وهادئة. كما توفّر الشركة عرض المقعد الرحب الذي يتيح مساحة إضافية للأقدام تصل إلى أربعة إنشات لكل ضيف يختار مثل هذه الترقية.